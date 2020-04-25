看病免接觸！機器狗加掛iPad 可讓醫護人員遠端遙控

全球醫療防護器材不夠用，醫護又人手不足，波士頓動力這次試著用機器人代替醫生照護病人，降低感染風險。

相信大家對波士頓動力製造運動能力優異的機器人印象深刻，除了人形雙足機器人 Atlas，還有重裝用的大狗 Big Dog。這次武漢肺炎疫情下波士頓動力也接收到許多醫療院所請協助，首先就是口罩、防護衣、面罩等全球醫療防護器材短缺，醫護人力已經不足禁不起感染的折損。

為了降低第一線防疫醫療人員感染的風險，波士頓動力發表了在小型機器狗 Spot 上面加掛 iPad 的計畫「Dr. Spot」，iPad 讓醫療人員不用直接接觸武漢肺炎病患也能看診，並且可以藉由四肢靈活的 Spot 四處移動，相當適合檢疫帳篷、停車場等開闊的空間。

在波士頓布萊根婦女醫院已經初步導入 Spot，試著幫助醫護人員透過免接觸的方式照顧病人。

接下來波士頓動力希望加入量測體溫、脈搏、血氧濃度等功能，還有透過 UV-C 紫外線消毒可能遭受病毒污染的空間。

波士頓動力這項計畫成果開源並放在 GitHub，希望其他人也能參考並集思廣益，製造出更多的醫療用機器人，畢竟這套方案不論是在硬體或軟體上都不一定要用 Spot Mini ，換成滾輪移動式或者軌道式機器人應該也可行。

Spot 本身的展示片段：

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》