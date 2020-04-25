Apple Music進駐三星連網電視 一樣可看MV或聽Beats 1網路電台

繼先前與蘋果合作，在旗下連網電視產品整合Apple TV服務，並且加入支援AirPlay 2功能後，三星稍早宣布再與蘋果合作，讓Apple Music串流音樂服務進駐旗下連網電視，讓更多使用者能透過三星連網電視使用Apple Music服務。

依照三星說明，從2018年至今年推出的連網電視均可透過下載獲得Apple Music服務功能，同時此項更新將在全球超過100個國家地區提供，讓使用者能直接透過三星連網電視以Apple Music聆聽音樂。

目前包含串流音樂播放功能、個人歌單，或是觀看音樂MV等內容，使用者也能透過三星連網電視上的Apple Music服務聆聽Beats 1網路電台，或是透過全新「At Home With Apple Music」內容聆聽最新歌單內容，甚至也能透過FaceTime與藝人進行群組聊天，以及聆聽藝人專訪等內容。

使用者目前可以透過三星連網電視內的Smart TV App Store下載Apple Music，使用者能透過既有Apple ID登入Apple Music服務，或是直接透過電視完成服務訂閱，同樣可享新用戶可免費試用3個月的優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》