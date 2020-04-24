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消息指Arm架構Mac機種 蘋果內部稱「Project Kalamata」

聯合新聞網 / 楊又肇

關於蘋果將於Mac機種擺脫仰賴Intel處理器供應的說法已有一段時間，而按照彭博新聞稍早報導說明，更指出蘋果內部以代號「Project Kalamata」作為搭載Arm處理器的Mac機種稱呼，同時預期會在2021年推出。

在此之前，不少說法同樣指出蘋果最快會在2020年下半年，或是2021年期間推出採用Arm處理器設計的Mac機種，甚至過去曾經負責蘋果Mac裝置主管Jean-Louis Gassée，在稍早說法更強烈認為蘋果推出換上Arm處理器設計的Mac產品可能性相當高。

而就彭博新聞說法，蘋果針對Mac打造的客製化Arm架構處理器將以5nm製程打造，並且採12核心設計，其中8組核心採效能規格，而另外4組則是對應節電運算需求，同時整體運算效能表現將遠超出目前用於iPhone 11系列與新款iPhone SE的A13 Bionic處理器。

目前蘋果在Mac機種依然維持採用Intel處理器，雖然過去就已經有不少傳聞指稱蘋果將會改用Arm架構處理器，但也認為處理器架構變動之下，將面臨更龐大的軟體相容與整體執行效率表現問題，使得蘋果遲遲未能將Mac換上Arm架構處理器。

不過，在Arm近年來持續讓其處理器架構效能表現提昇，同時也不斷加強處理器指令集，甚至更與微軟合作Windows on Arm設計，讓更多原本只能在Windows環境下執行運作的x86架構硬體相容應用程式，可以直接以模擬或相容方式在Arm架構硬體環境下運作，顯然也讓目前在x86架構硬體環境下運作的macOS作業系統，同樣也能順利在Arm架構硬體環境下執行使用。

至於硬體效能方面，從蘋果在幾年前用於iPhone機種的A系列處理器，當時效能就已經標榜等同一台PC，而目前在Arm架構設計效能持續攀升，同時執行效率也越來越快，甚至對應人工智慧運算模式，顯然效能不比Intel處理器的說法已經過時，甚至相比x86架構設計的處理器能有更高節電表現。

另外，從蘋果近年持續讓iOS與macOS應用服務可更容易連動，甚至讓開發者能將原本在iOS平台app移植到macOS平台環境使用，似乎也印證市場傳聞蘋果計畫讓Mac裝置也能藉由Arm架構處理器運作的說法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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