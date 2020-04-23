Razer更新2020年款Blade Stealth 升級顯示卡、支援120Hz畫面更新率

去年將13.3吋設計的2019年款Blade Stealth換上Intel Ice Lake架構處理器，同時也獲得Project Athena設計認證後，Razer稍早更宣布將此款筆電機種內建獨立顯示卡升級為NVIDIA GTX 1650 Ti獨立顯示卡，更將螢幕升級為120Hz畫面更新率規格，但如果選擇4K解析度螢幕規格的話，就無法對應120Hz畫面更新率。

而筆電其他部分則是沒有太大變動，螢幕邊框依然維持4.9mm寬幅設計，而處理器依然維持採用基於Ice Lake架構設計的Intel Core i7-1065G7規格，另外也能透過Intel Thunderbolt 3連接埠串接外接顯示卡盒與外接螢幕。

更新後的Blade Stealth將以1800美元價格銷售，相比採Max-Q設計、搭載GeForce RTX 2070獨立顯示卡的15吋Blade，實際上僅有200美元的價差，不少人可能會為了遊戲效能表現選擇後者，但Blade Stealth更大優勢則是在於輕便、長時間使用，以及安靜等使用特性，因此會鎖定不同使用族群。

新款Blade Stealth會在美國時間4月21日起開放銷售，首波會在美國與加拿大地區推出，但接下來也會在歐洲、亞洲、中東及非洲地區推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》