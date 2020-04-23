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三星獲准在Galaxy Watch Active 2加入血壓量測功能
去年宣布推出Galaxy Watch Active 2之後，原本有消息指稱三星將會在這款穿戴裝置加入血壓量測、心電圖繪製，以及跌倒偵測功能，但始終沒有具體進度。不過，稍早南韓食品藥物安全部終於核准三星旗下Health Monitor軟體服務可用於醫療，意味其量測數據將能用於醫療參考、比對，而三星也透露使用者能利用新版軟體追蹤個人血壓變化。
不過，由於在其他地方使用相同功能的話，依然要由各地區醫療監理機構核准，因此目前僅南韓地區已經獲准能透過Health Monitor軟體服務追蹤個人血壓變化，並且具備一定醫療參考價值。
三星預計會在今年第三季透過韌體升級方式，讓使用者能配合Health Monitor軟體服務，透過Galaxy Watch Active 2感應元件量測個人血壓數值，同時也能依照不同日期記錄血壓變化。
除了Galaxy Watch Active 2，依照三星的說法也會在未來推出的Galaxy Watch系列機種也加入此項功能，但目前依然未透露心電圖繪製或跌倒偵測功能預計提供時程。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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