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FBI列舉「高風險」社群發文內容 高中生活照也可能暴露你的密碼

聯合新聞網 / 綜合報導
網路時代更要注重隱私與個資的安全。 圖/ingimage
網路時代更要注重隱私與個資的安全。 圖/ingimage

現今網路越來越發達，社群媒體成為人們生活中的一部分，卻也暴露出不少隱私、個資問題。近日美國聯邦調查局（FBI）警告民眾最好不要在社群媒體上公開過多個人資訊，否則很有可能成為駭客取得帳號密碼的線索。

FBI夏洛特分局表示，社群媒體上時常會有一些小測驗、小遊戲，看似無傷大雅，使用者卻可能在無意間透露一些關於密碼安全的問題。

例如不少人會在FB或IG上分享自己高中的照片，可能揭露自己的畢業學校、吉祥物名稱、畢業年份，而這三者時常作為重設密碼時需填寫的「安全問題」的答案。

其他常見的項目諸如：購買的第一輛車、最好的朋友、第一隻寵物的名字、參加過的演唱會、最喜歡的餐廳、老師，甚至母親的名字。若以台灣的情況來說，則常有人用學號，或是將英文名字、生日、手機號碼等進行組合，相關的答案可能都可以在你的社群媒體上找到。一但駭客破解密碼的「安全問題」，就很有可能重設你的密碼。

FBI建議，除了盡量減少在社群媒體上暴露個資外，最好還要為帳號設置多重身分驗證，尤其是像電子信箱、金融帳戶及健康紀錄這種極為敏感且涉及大量隱私個人帳號。

社群媒體 FBI 駭客 個資 Facebook Instagram

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