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Canon公布更多EOS R5細節 包含最高4K 120fps錄影、可用雙像素對焦

聯合新聞網 / 楊又肇

看起來Canon決定仿效科技業者「擠牙膏」手法，透過每月釋出一點資訊吸更多用戶關注，在先前確定在預計推出的EOS R5加入支援錄影時使用雙像素對焦、可識別鳥類、狗、貓臉部或眼部，藉此提昇整體對焦表現，而在稍早公布資訊則確定最高可支援4K 120fps錄影，同時也支援在錄影過程使用雙像素對焦功能，機身更支援5軸防震，並且使用CFexpress或SD UHS-II記憶卡存放照片。

目前還無法確定Canon預計何時正式推出EOS R5，同時Canon也尚未確認此款新機具體售價，但顯然將持續透過釋出一點一點資訊方式吸引關注目光。

繼先前確認EOS R5採用全新開發的CMOS影像感測元件，在使用電子快門情況下，將能實現最高每秒20張連拍，以及在機械快門情況下可實現每秒12張連拍效果，另外也支援拍攝8K影片，甚至支援靜態影像擷取，同時也能對應8K 29.97fps格式記錄，並且可在錄影過程使用雙像素對焦系統，藉此提高錄影過程的準焦效果。而Canon也強調可將8K影像內容直接存入機身記憶卡，無需透過外接方式輸出至其他儲存設備。

而此次則確定將可對應8K@30fps或4K@120 fps，並且無裁切錄影功能，但僅在4K解析度規格可支援內部錄影或外部錄影裝置，8K解析度目前僅支援內部錄影功能，均可在錄影過程透過雙像素對焦系統，並且支援4:2:2 10bit Canon Log (H.265)與4:2:2 10bit HDR PQ（H.265)。

其他部分則包含機身內建五軸防震，同時也相容使用CFexpress與UHS-IISD插槽，藉此對應更快資料傳輸速度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Canon 數位相機

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