新AirPods Pro Lite傳5月推出 原13吋MacBook Pro或變14吋螢幕？
YouTube頻道Front Page Tech的主持人Jon Prosser又有新料爆。據稱，原定於Apple三月發佈活動中面世的新一代AirPods早已「蓄勢待發」。Prosser相信此款全新AirPods或於下個月推出，不過他仍未能確定實際上市日期。
新AirPods的具體新功能目前仍未清楚，其中一種可能說法是指此款耳機具有跟AirPods Pro同樣的入耳式設計，但沒有主動降噪功能。
早於2月，台灣DigiTimes已報導過受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，Apple將部份較高級的裝置如AirPods Pro Lite、iPad以及Apple Watch轉移到台灣生產線，以應付2020年上半年的出貨需求。當中「AirPods Pro Lite」只得名號，功能未明，因此未得確定那是一般AirPods第三代，還是AirPods Pro的第二代或平價版。
Jon Prosser也於4月初預計13吋MacBook Pro會跟新AirPods同時5月推出。此部新MacBook Pro據綜合預測，會跟16吋MacBook Pro和2020年版MacBook Air一樣改用剪刀式鍵盤Magic Keyboard，《福布斯》Forbes消息則指會增加電池壽命。
Jon Prosser也不排除13吋MacBook Pro會被14吋新款取代，這與Apple著名分析師郭明錤說法吻合。不過，是14吋MacBook Pro完全取代13吋，還是如Prosser所指在現有的尺寸加入全新14吋螢幕（有可能採用超薄邊框，類似全螢幕），則要到5月才能分曉了。
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文章授權轉載自《香港01》
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