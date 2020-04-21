義大利通路經銷商 曝光新款Surface Go與Surface Book 3售價

先前有消息指稱微軟計畫在5月初對外公佈新款Surface Go，稍早則是由義大利通路經銷商Breakpoint透露新機預計採用處理器規格，同時也指出微軟將一併更新新款Surface Book 3。

在先前說法中，新款Surface Go在外觀設計並不會有明顯改變，因此仍有可能維持既有3:2顯示比例的10吋螢幕，同樣可連接鍵盤保護蓋，機身背面也維持搭載可外掀立架設計，使用者一樣可以當做隨身攜帶平板裝置，或是對應2 in 1裝置使用體驗，一樣也能連接藍牙滑鼠與Surface Stylus手寫筆等配件。

而依照Breakpoint公佈新款Surface Go硬體資訊，除了提供Intel Pentium 4425Y處理器規格，將額外提供搭載Core m3-8100Y處理器版本，意味微軟將讓這款以隨身輕便使用機種運算效能提昇，同時也能藉由處理器製程技術精簡，進而讓整體續航時間提昇。

至於內建儲存空間也可能提高至128GB與256GB規格，相比原本僅有64GB儲存容量將至少提昇兩倍。除了預期推出Wi-Fi連網版本，預期微軟也會同步推出可安裝SIM卡連接上網的4G LTE版本。

新款Surface Go建議售價有可能維持從399美元價格起跳，與先前推出的Surface Go定價相同，但4G LTE版本售價則可能提高至649美元起跳。而Breakpoint公佈售價則是從572歐元起跳，但也可能反應歐元定價原本相對較高情況。

另外，同樣由Breakpoint公佈新款Surface Book 3，則區分13.5吋與15吋兩種規格，外型方面同樣沒有做太大改變，但處理器規格將升級採用Intel Core i5-10210U，或是Core i7-10510U規格，另外也將搭載NVIDIA獨立顯示卡，記憶體則區分8GB、16GB或32GB三種規格，儲存容量則最高可選擇1TB容量規格的SSD。

建議售價部分，13.5吋版本售價將介於1617歐元至2616歐元，15吋版本則介於2234歐元至3441歐元之間。

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