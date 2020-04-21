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三星在台推出Galaxy Tab S6 Lite 同樣強調S Pen應用

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在南韓市場率先推出的Galaxy Tab S6 Lite，目前也由三星引進台灣市場，同時確定以新台幣10900元起跳價格銷售，預計在5月1日起透過三星體驗館、三星智慧館、三星商城在內通路推出。

相比去年推出的Galaxy Tab S6，三星此次推出的Galaxy Tab S6 Lite採用三星Exynos 9611處理器，以及10.4吋、81.1%顯示佔比、解析度為2000 x 1200設計螢幕，分別區別Wi-Fi版本與LTE版本，在台推出版本則採用4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量設計，支援透過記憶卡額外擴充最高1TB容量，電池則與Galaxy Tab S6同樣採用7040mAh規格。

相機方面，Galaxy Tab S6 Lite採用500萬畫素視訊鏡頭，搭配800萬畫素主相機鏡頭設計，並未像Galaxy Tab S6採用雙鏡頭主相機規格，另外也未額外提供可放置S Pen手寫筆的背面凹槽設計，但是能透過磁吸方式固定在機身右側或是書本式皮套內。

而Galaxy Tab S6 Lite同樣主打S Penm應用功能，例如對應4096階的手寫筆壓感、整合Samsung Notes應用程式、將手寫內容轉換成文字檔，另外也能與三星手機同步諸如通話訊息、記事本、行事曆等內容。

Galaxy Tab S6 Lite將推出粉出色、新潮藍、灰常酷三款顏色，Wi-Fi版本建議售價從新台幣10900元起跳，而LTE版本則從新台幣13900元起跳價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 平板 Galaxy Tab

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