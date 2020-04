全新AirPods也將現身？蘋果傳續推升級至14.1吋的MacBook Pro

相關消息指稱,蘋果接下來將接續推出新款MacBook Pro,有可能直接升級至14.1吋螢幕,藉此取代既有13.3吋螢幕機種。另外,蘋果也可能推出市場傳聞的新款AirPods,其中將採取AirPods Pro外型設計,但取消主動降噪功能。

就在蘋果稍早宣布更新換上Intel第10代Core i系列規格的新款MacBook Air新款Mac Mini之後,先前提前透露新款iPhone SE正式發表時間的Jon Prosser,稍早再次於個人Twitter透露蘋果將會在5月對外公佈新款MacBook Pro,以及原訂在春季發表會上公佈的新款AirPods。

而兩款新品預期也會直接採線上公佈方式推出,並且直接開放消費者預購。

從相關說法顯示,新款MacBook Pro將會從既有13.3吋螢幕升級至14.1吋設計,並且藉由窄邊框設計貼近原本13.3吋螢幕機種尺寸大小,同時也會重新換上剪刀腳鍵盤,處理器也預期採用Intel第10代Core i系列產品,至於效能表現預期會與MacBook Air作明顯區隔,藉此對應不同產品使用定位。

此次預計同步更新的新款AirPods,則有可能採用AirPods Pro外觀設計,但取消主動降噪功能,藉此取代過去推出的舊款AirPods。

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month.