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三星也在Galaxy Watch加入名為Hand Wash的洗手提醒功能

聯合新聞網 / 楊又肇

繼Google在Wear OS上的時鐘加入提醒洗手功能之後，三星稍早也宣布在旗下Galaxy Watch提供名為Hand Wash的洗手提醒功能

此項功能是由三星位於印度班加羅爾的研究團隊打造，前後約花費2週時間完成操作介面與相關功能設計。

而此項提醒洗手功能，同樣依照世界衛生組織建議的20秒洗手時間為設計，但是額外加上讓使用者打開水龍頭與塗抹肥皂等清潔用品的5秒緩衝時間，總計會以25秒時間進行倒數，並且透過震動提醒方式告知使用者已經完成足夠洗手時間。

另外，三星研究團隊還針對此項功能設計專屬錶面，並且能持續追蹤個人日常洗手習慣，同時也加入顯示上一次洗手時間，讓使用者能判斷是否應該再次仔細清潔手部。

由於目前勤奮清潔手部依然是防疫重要事項之一，因此目前不少衛生單位均建議在目前新型冠狀病毒疫情持續影響之下，最好還是做好個人手部清潔，避免手部沾染病毒，導致發生更大感染現象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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