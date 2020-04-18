用筆電不拿滑鼠是在耍帥？網分兩派開戰

大家平常在用電腦的時候，應該都有用滑鼠的習慣，不過如果是筆電，那可就不一定了。大多數的筆電都會有一個觸控板，可以直接用手指操控，方便使用者在任何地方使用電腦，不需要額外多帶滑鼠來占空間，因此有不少人都選擇直接用觸控板而捨棄滑鼠。

最近有網友在批踢踢八卦板發問「用筆電不拿滑鼠是不是在耍帥？」，他表示去咖啡廳或圖書館時，常看到一堆人用筆電只用觸控板，然而論效率的話，絕對還是用滑鼠比較快，畢竟觸控板除了大小有限以外，操作也比較沒那麼順暢，實在是不懂這些人的心理。

對此底下的鄉民也分成兩派，觸控板派的人紛紛表示：「用MACBOOK沒人在用滑鼠的」、「微軟的智障觸控才強烈需要滑鼠」、「你知道高手都不用滑鼠的嗎」、「滑鼠很吵真的，在圖書館用滑鼠根本機車」、「有些用途用觸控板就夠了」。

而滑鼠派的人也不甘示弱地反駁道：「無線滑鼠啊！用觸控板根本自虐，除非桌子太小放不下滑鼠」、「哪來的錯覺會覺得用滑鼠不帥」、「不用滑鼠是自虐」、「修圖調曲線，我還是用滑鼠拉」、「抱歉，就算是水果筆電我還是用滑鼠，滑鼠還是爽太多了」。