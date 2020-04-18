消息指稱：蘋果全罩式耳機將能以磁吸方式更換配件

先前有說法指稱蘋果計畫推出自有全罩式耳機，而依照彭博新聞記者Mark Gurman取得消息表示，蘋果預計推出的新款全罩式耳機將採用磁吸可換配件設計，讓使用者能依照個人使用需求更換，同時價位將鎖定350美元左右，預期與Bose、Sennheiser及Sony在內耳機品牌競爭。

而這款全罩式耳機設計同樣也會搭載如同AirPods Pro的主動降噪與環境聲音模式，另外也會對應Siri數位助理服務喚醒、快速配對連結等功能。

而蘋果預期推出新款耳機將不只一款，除了這款價位鎖定350美元左右的高階耳機，蘋果還可能針對AirPods系列耳機使用需求，額外推出一款更價格更親民的AirPods X耳機。

另外，雖然市場認為蘋果可能會逐步汰換多年前收購的Beats品牌耳機產品，但從目前Beats品牌仍與市場有深度連接，因此應該不會是蘋果接下來發展重點，有可能採取以自有品牌形式，搭配Beats品牌擴展不同耳機產品使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》