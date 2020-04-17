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三星全新系列QLED 8K量子電視機種、The Serif風格電視與The Sero翻轉電視連袂登台

聯合新聞網 / 楊又肇
三星全新系列QLED 8K量子電視機種
三星全新系列QLED 8K量子電視機種

今年在CES 2020期間正式亮相，標榜採用99%螢幕顯示佔比設計，更搭載自動明暗偵測與OTS+魔術音效，以及智慧抗噪聲音模式的全新系列QLED 8K量子電視機種，稍早連同全新系列QLED 4K量子電視機種一同進入台灣市場，而包含全新The Frame美學電視、The Serif風格電視與The Sero翻轉電視也都會一併在台上市。

標榜以「無邊框」設計形式呈現，並且以99%螢幕顯示佔比讓電視邊框縮減至最低，三星讓今年度推出的全新系列QLED 8K量子電視機種能以更趨近完整顯示範圍呈現畫面，同時也維持電視螢幕輕薄特性，以及採用單一連接線設計，使電視整體外觀更顯精簡。

螢幕同樣採用三星QLED金屬量子點顯色技術，同時搭配直下式控光系統讓螢幕亮度更為平均，並且透過演算法提高區域色彩深度與對比表現，另外也支援HDR10+顯示效果，更符合德國VDE畫質認證，本身也支援YouTube採用的AV1編碼播放功能。而由於採用輕薄與「無邊框」形式設計，因此電視面板將仰賴螢幕邊框周圍多組小孔進行散熱。

採用99%顯示佔比設計，藉此塑造「無邊框」觀看感受
採用99%顯示佔比設計，藉此塑造「無邊框」觀看感受

透過螢幕邊框多孔設計進行散熱
透過螢幕邊框多孔設計進行散熱

更多8K顯示智慧功能

電視本身採用可藉由人工智慧技術將畫面升頻至8K解析度，並且以清晰畫質呈現的量子處理器8K (Quantum Processor 8K)，本身作業系統同樣以Tizen打造。

除了對應8K解析度內容播放，透過名為「適應畫面 (Adaptive Picture)」功能隨著環境光源自動調整螢幕亮度與對比，讓使用者不必隨著室內光源變化手動調整電視螢幕亮度等設定，或是開啟室內燈光避免過亮等情況。

Q950T 85吋QLED 8K機種
Q950T 85吋QLED 8K機種

聲音部分，則是透過「OTS+ (Object Tracking Sound Plus)」技術識別畫面中的物件移動方式，藉此讓電視播放聲音能更有立體生動感覺，並且透過5.1聲道方式播放真實場景聲音，另外也能藉由「Q-Symphony」技術讓電視與外接soundbar單體式喇叭能發出最佳化聲音效果，最高可設置9.1.4組聲道輸出效果。

至於針對畫面中的人聲表現方面，則是會透過AVA (Active Voice Amplifier)技術，讓人聲部分能以主動放大效果呈現，不致於重要人聲對白內容被其他聲音蓋過。

Q950T 75吋QLED 8K機種
Q950T 75吋QLED 8K機種

無縫觀看體驗

觀看功能部分則可透過分割畫面，或是子母畫面同時觀看兩組電視頻道內容，甚至透過Tap View功能直接將三星手機上的內容投放到電視畫面觀看，另外也同樣加入支援蘋果AirPlay 2無線投放功能，以及整合Apple TV服務功能。

而在居家智慧連動方面，新款連網電視可以透過Digital Butler功能控制家中以Wi-Fi或藍牙連接設備，甚至也能直接操作未與網路連接的裝置，同時除了支援三星自家數位助理服務Bixby，新款連網電視更支援亞馬遜Alexa、Google Assistant連動，並且能使連網電視成為居家中控設備。

不過，三星在美國境內地區提供的Universal Guide功能與Health app連動功能，在台灣地區則尚未提供可使用服務內容。

Q800T 75吋QLED 8K機種
Q800T 75吋QLED 8K機種

全系列機種登台，The Serif風格電視與The Sero翻轉電視首次登台

此次在台推出的2020年款全系列QLED 8K電視機種，分別包含85吋與75吋規格的Q950TS系列，以及區分82吋、75吋與65吋的Q800T系列，而此次同步推出的全新QLED 4K電視機種則包含Q95T系列、Q70T系列與Q60T系列，螢幕尺寸則介於43吋至85吋規格。

針對入門4K電視機種部分，三星此次也同步推出包含TU8500系列與TU8000系列，並且涵蓋43吋至82吋的Crystal UHD電視機種，藉此銜接更多電視使用需求。

另外，先前已經在台推出的The Frame系列美學電視，此次將引進50吋規格設計的LS03T系列，而三星此次也首次在台引進The Serif風格電視與可改變螢幕顯示方向的The Sero翻轉電視，分別推出採49吋規格的LS01T系列，以及採43吋規格設計的LS05T系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國 電視 三星

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