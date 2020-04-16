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20900台幣！蘋果上架Mac Pro輪子 比iPhone SE二代還貴

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自蘋果官網
圖擷自蘋果官網

腳座是不鏽鋼材質，滾輪則是不鏽鋼外包橡膠，並且有著中空的極簡造型；但它硬是比 iPhone SE 還貴！

Apple 台灣時間 4/15 晚間剛上架了不少人引頸期盼的第二代 iPhone SE，並且開出令不少人大喊便宜的定價 14,500 台幣。

不過與此同時，蘋果其實還上架了其他新品，包括 Magic Keyboard，還有獨立販售的配件：例如 2019 年 Mac Pro 桌上主機的腳座和輪子。

發表時就以其獨特的「刨絲器」洞洞造型引起話題， 新版 Mac Pro 瞄準專業人士需求，甚至一反先前包緊緊的筒狀獨特造型與設計，採模組化設計讓使用者更容易升級。價格也是專業級，從台幣 189,900 元起跳。

而支撐 Mac Pro 的腳座在購買主機選配時免費，滾輪選配時則是 12,000 元台幣。也許考量到支撐損耗或是更換需求，現在蘋果貼心地提供 Mac Pro 腳座與滾輪獨立販售，在官網上架，腳座是不鏽鋼材質，滾輪則是不鏽鋼外包橡膠，並且有著中空的極簡造型。

這兩項配件在美國價格稍貴，腳座為 299 美元，滾輪 699 美元，台灣價格則分別是腳座 8,900 台幣及滾輪 20,900 台幣，卻也讓不少粉絲再度感嘆同時間上架的 iPhone SE 只要 14,500 起，真的是相當划算。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mac Pro iPhone SE 蘋果

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