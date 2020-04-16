20900台幣！蘋果上架Mac Pro輪子 比iPhone SE二代還貴

腳座是不鏽鋼材質，滾輪則是不鏽鋼外包橡膠，並且有著中空的極簡造型；但它硬是比 iPhone SE 還貴！

Apple 台灣時間 4/15 晚間剛上架了不少人引頸期盼的第二代 iPhone SE，並且開出令不少人大喊便宜的定價 14,500 台幣。

不過與此同時，蘋果其實還上架了其他新品，包括 Magic Keyboard，還有獨立販售的配件：例如 2019 年 Mac Pro 桌上主機的腳座和輪子。

發表時就以其獨特的「刨絲器」洞洞造型引起話題， 新版 Mac Pro 瞄準專業人士需求，甚至一反先前包緊緊的筒狀獨特造型與設計，採模組化設計讓使用者更容易升級。價格也是專業級，從台幣 189,900 元起跳。

而支撐 Mac Pro 的腳座在購買主機選配時免費，滾輪選配時則是 12,000 元台幣。也許考量到支撐損耗或是更換需求，現在蘋果貼心地提供 Mac Pro 腳座與滾輪獨立販售，在官網上架，腳座是不鏽鋼材質，滾輪則是不鏽鋼外包橡膠，並且有著中空的極簡造型。

這兩項配件在美國價格稍貴，腳座為 299 美元，滾輪 699 美元，台灣價格則分別是腳座 8,900 台幣及滾輪 20,900 台幣，卻也讓不少粉絲再度感嘆同時間上架的 iPhone SE 只要 14,500 起，真的是相當划算。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》