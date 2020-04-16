新款iPad Pro即將登台？全新巧控鍵盤配件提前進入市場銷售
先前蘋果隨著新款iPad Pro一同揭曉搭載觸控板的全新巧控鍵盤配件，原本要等到今年5月才會正式推出，但在稍早對外公佈全新iPhone SE時，蘋果也確定此款鍵盤配件已經可以開放訂購，並且最快下週就會開始到貨。
雖然目前蘋果尚未確認新款iPad Pro具體在台上市時間，但從此次蘋果也在台灣確認全新巧控鍵盤配件開放預購，並且可在下週開始陸續到貨，或許更意味新款iPad Pro即將進入台灣市場銷售。
而原本會說明全新巧控鍵盤配件實際到貨時間要等到5月，或許是原本考量疫情影響，導致估計可到貨銷售時間較晚，但目前隨著富士康等代工組裝廠商加快復工，並且確保產能恢復一定程度，或許也讓此款配件得以提前進入市場銷售。
建議售價部分，對應11吋的全新巧控鍵盤配件將會以新台幣9490元價格銷售，至於對應12.9吋版本則會以新台幣10990元銷售。
相比鍵盤式聰穎雙面夾，全新巧控鍵盤配件將能讓iPad Pro變得更像筆電，並且能以內建觸控板進行更精細的游標操作，同時也能增加新款iPad Pro更不一樣的使用模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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