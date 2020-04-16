Google希望透過智慧手錶提醒「勤洗手重防疫」

因應新型冠狀病毒疫情影響，不少單位除了呼籲保持一定社交距離避免感染，更積極推廣勤洗手作為防疫基礎。而在稍早釋出更新裡，Google更希望透過搭載Wear OS作業系統的智慧手錶，可以透過定時方式提醒使用者記得洗手，藉此保持手部清潔與消毒。

雖然不少人都知道勤洗手可以減少病毒因手部接觸而傳染他人機率，但是在日常生活裡總會因為瑣事而忘記仔細清潔手部，所以Google在此次更新裡，便讓搭載Wear OS作業系統的智慧手錶能藉由內建時鐘提醒功能，定時告知配戴者應該記得洗手。

在對應Wear OS使用的時鐘5.4.0版本更新中，使用者可以在開啟提醒功能後，設置一組時間長達40秒的計時器，並且會在每隔3小時自動提醒配戴者利用肥皂清潔雙手，同時也會在錶面顯示清潔手部的圖示作為提醒。

而此項功能可以直接透過Google Play Store下載新版時鐘app，並且安裝更新即可。另外，如果使用者不想使用此項功能，則只需在通知欄位關閉相關通知。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》