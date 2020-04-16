realme連網電視準備對外公布？藍牙無線控制器現身認證文件

realme原本預計在今年MWC 2020期間揭曉旗下連網電視產品，後續卻因為新型冠狀病毒疫情影響延後。而稍早從藍牙技術聯盟 (Bluetooth SIG)認證資料來看，顯示realme近期已經準備對外公布旗下連網電視產品。

一款型號為「RTRC1」，並且以realme品牌為稱的藍牙無線遙控器，稍早出現在藍牙技術聯盟認證文件，意味realme旗下連網電視準備對外發表，並且進入市場銷售。

在先前公布消息中，realme原本計畫在今年MWC 2020期間公布連網電視產品，並且作為旗下物聯網市場布局重點項目，但因為後續因疫情影響導致此項產品延後對外公布。

但顯然在近期疫情在中國境內逐漸有被控制情況，因此預期此項產品將會在近期內開始對外供貨，預期最快會在未來幾週後於印度市場揭曉上市資訊。

而就先前消息顯示，realme旗下連網電視將區分43吋與55吋兩種規格，並且將搭載名為realme TV Assistant的數位助理服務，以及支援Google Chromecast投放功能，同時也預期與Disney+、Netflix、Prime Video在內串流影音服務進行預載合作，另外也將透過印度當地亞馬遜或Flipkart等通路銷售。

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