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AirPods沒電了？那就用MacBook或iPad Pro無線充電吧

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
圖擷自satechi
圖擷自satechi

配件廠商 Satechi 今天為 AirPods 和 AirPods Pro 推出了全新的 USB-C 無線充電基座，此基座可連接到配備 USB-C 端口的 MacBook 或 iPad Pro，可以為 AirPods 和 AirPods Pro 無線充電。

Satechi 推出的這款充電座提供 USB-C 接口，可將其直接插入 MacBook、iPad Pro 或其他 USB-C 設備。然後再將 AirPods 充電盒放在上面，就能使用 Mac 或 iPad 時就能為 AirPods 充電，在無線充電器上還有 LED 指示燈。

Satechi USB-C 充電座具有 LED 燈，重量輕且外形小巧，充電時會亮起，並且採用光滑的鋁質設計。此無線充電座的價格為 $29.99 美元，預計 5 月發售。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 AirPods MacBook

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