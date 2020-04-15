聽新聞
test
0:00 / 0:00
AirPods沒電了？那就用MacBook或iPad Pro無線充電吧
配件廠商 Satechi 今天為 AirPods 和 AirPods Pro 推出了全新的 USB-C 無線充電基座，此基座可連接到配備 USB-C 端口的 MacBook 或 iPad Pro，可以為 AirPods 和 AirPods Pro 無線充電。
Satechi 推出的這款充電座提供 USB-C 接口，可將其直接插入 MacBook、iPad Pro 或其他 USB-C 設備。然後再將 AirPods 充電盒放在上面，就能使用 Mac 或 iPad 時就能為 AirPods 充電，在無線充電器上還有 LED 指示燈。
Satechi USB-C 充電座具有 LED 燈，重量輕且外形小巧，充電時會亮起，並且採用光滑的鋁質設計。此無線充電座的價格為 $29.99 美元，預計 5 月發售。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言