快訊

瞞報？官方認了遲漏報 武漢再補逾千人確診死亡

國難中的南韓大選：多難興邦？病毒威脅的政治決戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Targus推出Cypress EcoSmart系列 把寶特瓶變筆電包！

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Targus
圖片及資料來源：Targus

Targus 推出 Cypress EcoSmart 筆記型電腦包包系列，背包、護套和筆電收納/保護套等共有 11 種產品，特別的是新系列由再生材料製成，獲得全球回收標準 GRS 認證，目的在減少垃圾填埋場的塑膠瓶、寶特瓶數量。塑膠瓶、寶特瓶經清洗、分解、重新聚合等工序後轉化成纖維，成為製成各種包包的材料，讓塑膠瓶、寶特瓶得以「再生」，成為具有靈活功能性、安全性和人體工學舒適度的商品。

Cypress EcoSmart 系列並非是 Targus 首次將塑膠瓶、寶特瓶轉化成包包，事實上 Targus 自 2009 年已開始製作塑膠瓶環保包，始祖為 Spruce Collection，第二代 Balance EcoSmart 15.6吋 Checkpoint-Friendly 背包曾獲得芝加哥雅典娜博物館建築與設計博物館和歐洲建築藝術設計與城市研究中心頒發的 2018 Green Good Design 2018 Awards Honoree。

圖片及資料來源：Targus
圖片及資料來源：Targus

最新系列 Cypress EcoSmart 產品包括 15.6″ Cypress EcoSmart 纖巧型背包、15.6″ Cypress EcoSmart 轉換式背包、14″ 賽樹生態智慧 公事包、Cypress EcoSmart 筆記型電腦收納/保護套，結合形式和功能， 具有時尚風格及保護性功能的襯墊，同時也針對個產品需求設計人體工學肩帶、水壺袋套、用於滾輪行李的拉杆固定帶…等設計。

圖片及資料來源：Targus

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

建築 博物館

延伸閱讀

交大DIY輕鬆種菜 開發環保蚓肥

節約用水 水公司教省水撇步

全民防疫 交大教授推在家低維護種菜法

水情告急？自來水公司：嘉義還在可調控範圍

相關新聞

三星全新系列QLED 8K量子電視機種、The Serif風格電視與The Sero翻轉電視連袂登台

今年在CES 2020期間正式亮相，標榜採用99%螢幕顯示佔比設計，更搭載自動明暗偵測與OTS+魔術音效，以及智慧抗噪聲音模式的全新系列QLED 8K量子電視機種，稍早連同全新系列QLED 4K量子電視機種一同進入台灣市場，而包含全新The Frame美學電視、The Serif風格電視與The Sero翻轉電視也都會一併在台上市。

Targus推出Cypress EcoSmart系列 把寶特瓶變筆電包！

Targus 推出 Cypress EcoSmart 筆記型電腦包包系列，背包、護套和筆電收納/保護套等共有 11 種產品，特別的是新系列由再生材料製成，獲得全球回收標準 GRS 認證，目的在減少垃圾填埋場的塑膠瓶、寶特瓶數量。塑膠瓶、寶特瓶經清洗、分解、重新聚合等工序後轉化成纖維，成為製成各種包包的材料，讓塑膠瓶、寶特瓶得以「再生」，成為具有靈活功能性、安全性和人體工學舒適度的商品。

三星QLED 8K電視「無邊際」美型登場 AI技術全面升級

看好台灣8K市場潛力，三星今在台發表2020年全新QLED 8K量子電視系列，除了有最高達99%螢幕占比的無邊際螢幕，超...

20900台幣！蘋果上架Mac Pro輪子 比iPhone SE二代還貴

腳座是不鏽鋼材質，滾輪則是不鏽鋼外包橡膠，並且有著中空的極簡造型；但它硬是比 iPhone SE 還貴！

新款iPad Pro即將登台？全新巧控鍵盤配件提前進入市場銷售

先前蘋果隨著新款iPad Pro一同揭曉搭載觸控板的全新巧控鍵盤配件，原本要等到今年5月才會正式推出，但在稍早對外公佈全新iPhone SE時，蘋果也確定此款鍵盤配件已經可以開放訂購，並且最快下週就會開始到貨。

realme連網電視準備對外公布？藍牙無線控制器現身認證文件

realme原本預計在今年MWC 2020期間揭曉旗下連網電視產品，後續卻因為新型冠狀病毒疫情影響延後。而稍早從藍牙技術聯盟 (Bluetooth SIG)認證資料來看，顯示realme近期已經準備對外公布旗下連網電視產品。

Google希望透過智慧手錶提醒「勤洗手重防疫」

因應新型冠狀病毒疫情影響，不少單位除了呼籲保持一定社交距離避免感染，更積極推廣勤洗手作為防疫基礎。而在稍早釋出更新裡，Google更希望透過搭載Wear OS作業系統的智慧手錶，可以透過定時方式提醒使用者記得洗手，藉此保持手部清潔與消毒。

AirPods沒電了？那就用MacBook或iPad Pro無線充電吧

配件廠商 Satechi 今天為 AirPods 和 AirPods Pro 推出了全新的 USB-C 無線充電基座，此基座可連接到配備 USB-C 端口的 MacBook 或 iPad Pro，可以為 AirPods 和 AirPods Pro 無線充電。

蘋果特賣會全系列1折起 限時4天[i]Store南西店搶優惠

蘋果新品遲遲未登場，先到[i]Store搶優惠更實際！4月16日起至4月19日止，限時4天，於新光三越台北南西店一館9樓...

藍牙耳機檢測 近8成中文標示不合格

隨著科技發展，重量輕、體積小、無須透過線材傳輸又省電的藍牙耳機產品已逐漸取代傳統有線耳機的趨勢，但根據消基會今日公布與經濟部標檢局合作的「藍牙耳機檢測結果」卻發現，高達七成八藍牙耳機缺乏完整中文標示，消費者「知」的權益嚴重受損。

寶可夢迷必收！Razer皮卡丘真無線耳機萌度破表

繼去年推出Pokemon寶可夢聯名鍵盤滑鼠組之後，Razer這次把腦筋動到近來超夯的真無線藍牙耳機上，再推出超可愛的聯名...

消基會檢測藍芽耳機 七成八中文標示不合格

隨著科技發展，重量輕、體積小、無須透過線材傳輸又省電的藍芽耳機產品已逐漸取代傳統有線耳機的趨勢，但根據消基會今（14）日...

熱門新聞

Gogoro「騎到飽方案」外送被罰7千？網友大戰：鑽漏洞貪小便宜

新iPhone SE的好「對手也知道」 OPPO副總裁：想換手機了

史上最便宜iPhone SE擠掉iPhone 8還超越XR！蘋果在賣什麼藥？

Switch大缺貨要改買Lite版嗎？實際購入心得：操作體驗更勝Switch

新iPhone SE 24日開賣商機 電信電商搶推預購優惠

新iPhone SE將在24日開賣 電信業推預購、預約方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。