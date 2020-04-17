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Targus推出Cypress EcoSmart系列 把寶特瓶變筆電包！
Targus 推出 Cypress EcoSmart 筆記型電腦包包系列，背包、護套和筆電收納/保護套等共有 11 種產品，特別的是新系列由再生材料製成，獲得全球回收標準 GRS 認證，目的在減少垃圾填埋場的塑膠瓶、寶特瓶數量。塑膠瓶、寶特瓶經清洗、分解、重新聚合等工序後轉化成纖維，成為製成各種包包的材料，讓塑膠瓶、寶特瓶得以「再生」，成為具有靈活功能性、安全性和人體工學舒適度的商品。
Cypress EcoSmart 系列並非是 Targus 首次將塑膠瓶、寶特瓶轉化成包包，事實上 Targus 自 2009 年已開始製作塑膠瓶環保包，始祖為 Spruce Collection，第二代 Balance EcoSmart 15.6吋 Checkpoint-Friendly 背包曾獲得芝加哥雅典娜博物館：建築與設計博物館和歐洲建築藝術設計與城市研究中心頒發的 2018 Green Good Design 2018 Awards Honoree。
最新系列 Cypress EcoSmart 產品包括 15.6″ Cypress EcoSmart 纖巧型背包、15.6″ Cypress EcoSmart 轉換式背包、14″ 賽樹生態智慧 公事包、Cypress EcoSmart 筆記型電腦收納/保護套，結合形式和功能， 具有時尚風格及保護性功能的襯墊，同時也針對個產品需求設計人體工學肩帶、水壺袋套、用於滾輪行李的拉杆固定帶…等設計。
圖片及資料來源：Targus
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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