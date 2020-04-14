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Razer再度攜手寶可夢 把Hammerhead真無線藍牙耳機換成皮卡丘萌樣

聯合新聞網 / 楊又肇

Razer稍早宣布再次與寶可夢公司合作授權，將旗下Hammerhead真無線藍牙耳機換上皮卡丘主題設計，甚至更將充電盒外型換成精靈球造型。

而在左右耳機外側原本標示Razer標誌的設計，則是換成皮卡丘背影，至於發聲單體設計與操作功能，基本上就跟標準版Hammerhead真無線藍牙耳機一樣，同樣搭載13mm發聲單體、具備IPX4等級防潑灑設計，耳機電力續航時間可達3小時，搭配充電盒則可達15小時，另外也支援60ms低延遲的遊戲使用模式，耳機操作提示聲更換成皮卡丘音效。

至於換成精靈球造型的充電盒，則是可以額外家上一組手腕帶，方便綁在手上攜帶使用。

目前Razer此款造型的Hammerhead真無線藍牙耳機僅在中國市場推出，預計在4月16日上市，建議售價為人民幣899元。

除了此次推出的皮卡丘聯名款Hammerhead真無線藍牙耳機，Razer先前也曾與寶可夢公司合作使用皮卡丘授權的鍵盤、滑鼠與滑鼠墊配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

寶可夢 人民幣 Razer 耳機

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