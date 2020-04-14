石榴紅色款Galaxy Buds+真無線藍牙耳機預計4月下旬登台

台灣三星稍早宣布，將於台灣地區推出石榴紅配色設計的Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，讓目前在台推行配色增加至4色。

相較先前推出的琺瑯黑、月光白與水玉藍配色，此次新增加的石榴紅，採用金屬光澤亮紅色設計，同時相對也能以紅色鮮豔外觀增加目光注視度。

在此之前，三星也曾在南韓市場與韓國電信 (KT,Korea Telecom)合作，並且由歌手金智妮代言的紅色款Galaxy Buds+，以及紅色款Galaxy S20+，但目前台灣三星尚未有在台銷售紅色款Galaxy S20+的計畫。

至於此次在台推出的石榴紅款配色Galaxy Buds+，同樣搭載AKG調校高低音雙動態揚聲器、降噪三麥克風搭配Beamforming動態指向收音技術、22小時超長續航力，以及最新等化器調整音效功能，另外也與Spotify合作快速啟動服務功能，讓使用者能快速聆聽Spotify歌單內容。

建議售價方面，石榴紅款配色Galaxy Buds+將以新台幣5490元價格上市，預計在4月下旬正式登台。

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