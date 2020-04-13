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新MacBook加裝無線充電板給iPhone等產品使用？ Apple已申請新專利

香港01 / 記者黃正軒／報導
專利提議將無線充電器嵌入到一系列筆電的觸控板兩側，使到MacBook無需電線即可為Apple Watch等裝置充電。圖／cultofmac.com
專利提議將無線充電器嵌入到一系列筆電的觸控板兩側，使到MacBook無需電線即可為Apple Watch等裝置充電。圖／cultofmac.com

蘋果（Apple）一直都想實現旗下各類產品互相無線充電的理想。目前，MacBook只能透過USB線同iPhone充電，不過如此局限將來或許有機會打破，因為Apple已申請在MacBook機身加入無線充電板的技術專利。

MacBook為iPhone無線充電是蘋果多年的構想，至少可追溯至2015年。去年12月5日，Apple向美國專利及商標局，提交了電子裝置之間感應充電的申請，不過這次是2018年7月同名技術申請的更新。

據稱可支援所有Apple裝置無線充電的充電板AirPower目前仍是推出無期。但由專利申請的紀錄來看，可見到蘋果尚未放棄旗下產品無線互相充電的技術發展方向。

蘋果的專利文件提及，為減少每部裝置隨身攜帶充電器的麻煩。目前即使具有標準化的連接器和電線，但每部裝置或都需要個別或專用電源來充電。某些情況下，收納或攜帶單獨電源為每部裝置充電，會令使用者感到不便。專利提議將無線充電器嵌入到一系列筆電的觸控板兩側，使到MacBook無需電線即可為Apple Watch等裝置充電；或者iPad也能輕鬆為iPhone充電。

但是要知道，Apple為MacBook筆記本電腦、平板電腦或手機中嵌入無線充電板申請專利，並不表示一定會在未來商品中加入此技術。畢竟蘋果經常為獨創想法申請專利，那些技術或備而不用，或未具足夠條件商品化。好像AirPower就因為測試過程發生過熱等諸多問題而上市無期。

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文章授權轉載自《香港01》

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