容量至少提昇兩倍？傳微軟計畫在5月初揭曉新款Surface Go

雖然在日前宣佈針對一般消費市場推出全新Microsoft 365訂閱服務，藉此取代個人版及家用版Office 365訂閱服務時，微軟並未連帶公佈新款Surface Go，但目前有消息指稱微軟或許會在未來幾週內對外公佈此款新品。

從MSPowerUser網站引述消息來源表示，微軟最快會在5月初對外公佈新款Surface Go，藉此取代先前在市面上銷售的第一款Surface Go機種。

此外，相關消息表示新款Surface Go在外觀設計並不會有明顯改變，因此仍有可能維持既有3:2顯示比例的10吋螢幕，同樣可連接鍵盤保護蓋，機身背面也維持搭載可外掀立架設計，使用者一樣可以當做隨身攜帶平板裝置，或是對應2 in 1裝置使用體驗，一樣也能連接藍牙滑鼠與Surface Stylus手寫筆等配件。

至於處理器除了搭載Intel Pentium等級處理器，此次更可能額外加入因製程技術精簡，而使整體耗電量下降、運算效能提昇的Core m3等級處理器，而內建儲存空間也可能提高至128GB與256GB規格，相比原本僅有64GB儲存容量將至少提昇兩倍。

除了預期推出Wi-Fi連網版本，預期微軟也會同步推出可安裝SIM卡連接上網的4G LTE版本，至於建議售價有可能維持從399美元價格起跳，與先前推出的Surface Go定價相同，但4G LTE版本售價則可能提高至649美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》