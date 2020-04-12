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因為疫情影響 微軟可能延後推出雙螢幕筆電Surface Neo及Windows 10X作業系統

聯合新聞網 / 楊又肇

因為新型冠狀病毒疫情影響，微軟有可能延後推出原訂近年正式進入市場銷售的雙螢幕筆電Surface Neo，以及對應此類裝置使用的Windows 10X作業系統

依照ZDNet網站記者Mary Jo Foley取得消息表示，因為目前疫情影響之下，使得微軟在Surface Neo與Windows 10X作業系統後續研發調整進度不如預期，因此有可能延後推出。

而Mary Jo Foley取得消息，則是由近期轉任負責Windows部門的Panos Panay向內部團隊說明內容，因此意味今年內應該無法看見任何搭載Windows 10X的裝置問世。

不過，由於Windows 10X預期也能相容眾多裝置運作，而不僅於侷限雙螢幕設計裝置使用，因此也有可能為了同時讓Windows 10X能順利在傳統筆電或2 in 1裝置使用，導致微軟在此款作業系統研發調整時間拉長。

除了微軟去年揭曉的Surface Neo將採用Windows 10X作業系統，聯想在今年CES 2020展示的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold，同樣也採用此款作業系統運作，但聯想也額外提供搭載一般Windows 10專業版作業系統運作版本。

而如果Surface Neo可能面臨延後推出，同樣以雙螢幕設計的智慧型手機Surface Duo或許也會跟著延後上市。

除了Surface Neo與Windows 10X因為疫情影響可能延後推出，目前微軟也確認接下來原訂舉辦大型活動都會調整改以線上內容呈現為主，因此不僅接下來預計在原本E3 2020期間舉行電玩相關活動，以及年度開發者大會Build 2020，包含針對商用發展應用舉辦的Ignite 2020等展會活動都會透過線上形式舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒

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