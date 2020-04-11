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協助安排居家辦公時間 E Ink攜手Visionect打造居家辦公助理Joan Home

聯合新聞網 / 楊又肇

E Ink (元太科技)宣布與Visionect合作推出居家辦公助理Joan Home，藉此讓居家辦公室使用者能更有條理的工作效率。

Joan Home以可顯示工作時間排程表與當下行程狀態的電子紙居家辦公助理，並且兼具客製化內容顯示功能，可做為電子畫框、顯示工作清單內容，或是增加任何使用者想顯示資訊的工具使用。由於採用電子紙作為螢幕設計，因此不僅能以輕薄形式呈現，同時也兼具低耗電、無需插電，即可透過內建電池電力維持3個月的使用時間。

而Visionect旗下電子紙會議室預約系統Joan，前一代產品Joan 6便已經獲得微軟、NASA三星、亞馬遜在內企業單位使用，而此次推出的Joan Home更是針對居家辦公需求打造，讓在家工作使用者也能清楚知曉接下來的安排事項，同時也能作為居家電子畫框或家庭所需資訊顯示載具。

由於居家工作模式往往不容易區隔個人生活與工作時間，因此如何明確安排工作進度便成為重要課題，Joan Home便成為此類需求合適解決方案，透過與個人行事曆連動就能在電子紙螢幕上顯示行程內容，同時本身也以簡約設計呈現，並且可透過磁鐵吸附在任何可吸附材質表面固定。

Joan Home建議售價為249英鎊，並且提供白色與灰色兩款配色，同時支援與Google G Suite、微軟Office、Exchange、蘋果行事曆、25Live行程安排服務，以及與亞馬遜Alexa、Cisco WebEx、Microsoft TeamsSlack、Zapier、Nexudus等服務連動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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