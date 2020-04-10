不到2千元…OPPO新款真無線耳機Enco W31 有IP54防塵防水

OPPO稍早宣布推出新款真無線耳機Enco W31，其中採用粉餅造型攜行盒，並且可切換使用「動感模式」、「均衡模式」兩種音效模式。

Enco W31採用藍牙5.0技術連接，並且透過低延遲雙傳技術讓左右耳機都能獨立運作，同時也能藉由SAC自主調整技術讓連線維持穩定。

配合粉餅造型攜行盒外觀設計，Enco W31分別提供黑色與白色基本配色，另外也針對女性市場提供粉色特別色。而耳機本身則採用一般入耳式耳機設計，強調對應不同耳型配戴需求，並且對應長時間配戴舒適性。

另外，耳機本身採用7mm的雙TPU複合石墨烯+DLC探納米管兩種新型材質打造發聲元件，藉此確保低音表現與高音延展效果，同時可依照聆聽需求切換「動感模式」與「均衡模式」，並且支援AAC等音訊格式輸出。

在通話功能部分則採用雙麥克風波束成形技術與ENC降噪演算法，並且對應抗風噪設計，讓使用者能在戶外等吵雜環境下維持清晰通話。

配對使用方面，Enco W31同樣支援快速配對，並且在首次配對後，即可在收納攜行開啟後自動與手機連線，並且支援以紅外線趨近感應器識別配戴狀態，將耳機從耳朵取下就會自動暫停播放音樂，重新戴上則會自動恢復播放，另外透過輕敲兩下耳機側面即可對應播放歌曲切換，或是改變音效模式。

而電力表現部分，耳機本身可對應3.5小時連續播放時間，配合收納攜行盒補充電力則可延長至15小時，另外耳機本身也對應IP54等級防塵防水設計。

Enco W31預計從4月22日率先在台開放銷售白色款式，黑色與粉色款式則會在後續推出，建議售價則是新台幣1899元。此外，OPPO更配合Enco W31真無線耳機推出，更創造3D虛擬人物「朵朵小姐」擔任耳機體驗大使，預計從4月9日起透過OPPO官方粉絲團開設專為耳機成癮者打造的「朵朵診療室」，將回答粉絲對於耳機使用的疑難雜症。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》