建議售價台幣1萬？蘋果將推出自有全罩式耳機 「不會取代Beats」
相關消息指稱，蘋果將有可能在今年改以線上形式呈現的WWDC 2020期間宣布推出旗下首款全罩式耳機。
關於蘋果準備推出自有全罩式耳機的說法，其實先前就有不少傳聞，但蘋果目前主要還是以Beats品牌提供全罩式耳機產品，本身則主要推出AirPods、AirPods Pro在內真無線耳機產品。
而依照Twitter用戶Jon Prosser表示，蘋果將會在今年改以線上形式呈現的WWDC 2020期間宣布旗下首款全罩式耳機，產品型號將是B515，外型則可能貼近Bose 700全罩式耳機，建議售價則預期是350美元。
但從目前Beats品牌耳機仍為蘋果帶來豐厚的獲利表現，同時也與不少音樂名人維持合作來看，蘋果應該仍不會以自有品牌取代Beats品牌，而可能採取讓自有品牌與Beats品牌吸引不同市場消費族群的作法。
而先前同樣有不少傳聞的AirPods Pro Lite，則有可能改以AirPods X名稱進入市場，預期會在今年秋季對外發表，其中預期保留AirPods系列採真無線藍牙耳機產品設計，同時外型可能會與先前推出的Beats X無線藍牙運動耳機相仿，預期也會加入部分AirPods Pro的降噪功能，但建議售價可能僅在200美元，型號則可能是B517。
You ready for this? 👀
Apple Over-Ear Headphones
Codename: B515
(Think Beats 700)
$350
Aimed for WWDC
AirPods X
Codename: B517
For sports/running
(think Beats X)
~$200
Aimed for Sept/Oct
☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”
End goal: phase out Beats 🤫
— Jon Prosser (@jon_prosser) April 7, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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