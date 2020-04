建議售價台幣1萬？蘋果將推出自有全罩式耳機 「不會取代Beats」

相關消息指稱,蘋果將有可能在今年改以線上形式呈現的WWDC 2020期間宣布推出旗下首款全罩式耳機。

關於蘋果準備推出自有全罩式耳機的說法,其實先前就有不少傳聞,但蘋果目前主要還是以Beats品牌提供全罩式耳機產品,本身則主要推出AirPods、AirPods Pro在內真無線耳機產品。

而依照Twitter用戶Jon Prosser表示,蘋果將會在今年改以線上形式呈現的WWDC 2020期間宣布旗下首款全罩式耳機,產品型號將是B515,外型則可能貼近Bose 700全罩式耳機,建議售價則預期是350美元。

但從目前Beats品牌耳機仍為蘋果帶來豐厚的獲利表現,同時也與不少音樂名人維持合作來看,蘋果應該仍不會以自有品牌取代Beats品牌,而可能採取讓自有品牌與Beats品牌吸引不同市場消費族群的作法。

而先前同樣有不少傳聞的AirPods Pro Lite,則有可能改以AirPods X名稱進入市場,預期會在今年秋季對外發表,其中預期保留AirPods系列採真無線藍牙耳機產品設計,同時外型可能會與先前推出的Beats X無線藍牙運動耳機相仿,預期也會加入部分AirPods Pro的降噪功能,但建議售價可能僅在200美元,型號則可能是B517。

You ready for this? 👀

Apple Over-Ear Headphones

Codename: B515

(Think Beats 700)

$350

Aimed for WWDC

AirPods X

Codename: B517

For sports/running

(think Beats X)

~$200

Aimed for Sept/Oct

☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”

End goal: phase out Beats 🤫

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 7, 2020