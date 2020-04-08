Seagate在台推出三款遊戲外接硬碟系列產品 強調速度與擴充實用性

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聯合新聞網 / 楊又肇

針對遊戲外接硬碟系列產品，Seagate稍早宣布今年初在CES 2020揭曉的BarraCuda Fast SSD、FireCuda Gaming SSD，以及可作為筆電擴充配件使用的FireCuda Gaming Dock，將陸續在台灣市場推出。

其中，BarraCuda Fast SSD、FireCuda Gaming SSD兩者都是以外接式SSD產品呈現，但兩者差異在於前者是以傳統SSD形式設計，後者則是採用NVMe形式的SSD打造，因此在實際傳輸表現會有明顯不同。

以BarraCuda Fast SSD設計來看，主要是滿足絕大部分遊戲內容備存使用需求，分別區分500GB、1TB與2TB容量規格，外觀則以接近方正且扁平設計，重量僅85公克，並且提供雙USB-C，或是USB-C對USB-A兩種連接線規格，最高資料讀取速度可達每秒540MB，以及最高每秒520MB寫入表現，本身則可以綠色LED燈光顯示連接運作狀態。

而FireCuda Gaming SSD則是基於先前推出的FireCuda 510 NVMe SSD設計，藉此對應更高資料存取效率，可藉由USB-C形式的USB 3.2 Gen.2 x 2通道傳輸方式，對應高達每秒2000MB的資料傳輸速度，另外依然可向下相容USB 3.0對應的每秒500MB傳輸效率。

至於本身同樣可藉由Toolkit軟體設定LED燈光效果，或是軟體備存設定，容量一樣區分500GB、1TB與2TB三種規格。

至於此次以外接集線器形式呈現，並且可作為筆電外接擴充配件使用的FireCuda Gaming Dock，本身則是內建一組4TB儲存容量的7200轉高速硬碟，並且額外提供可安裝擴充的M.2 NVMe SSD擴充槽，本身則是配合Intel Thunderbolt 3連接埠與筆電、桌機連接使用，同時也能透過內建10種外接連接埠擴充使用更多外接裝置，因此本身也需要透過外接電源提供足夠驅動電力。

在FireCuda Gaming Dock的連接埠裡，除了用於與筆電、桌機連接的Thunderbolt 3，更包含一組同樣支援Thunderbolt 3完整功能的連接埠、一組標準DisplayPort 1.4、4組以USB-A形式呈現的USB 3.2 Gen. 2，以及另外一組可供充電使用、同樣以USB-A形式呈現的的USB 3.2 Gen. 2，並且包含RJ-45網路線孔、3.5mm耳機輸出、3.5mm音訊/麥克風輸入。

依照Seagate說明，雖然FireCuda Gaming Dock歸類於遊戲外接硬碟系列產品，但實際上也能搭配其他類型筆電、Mac裝置使用，主要可作為兼具儲存設備使用的外接擴充集線器，因此實際上並不會侷限應用在遊戲相關機種。

不過，使用者能手動擴充的僅為M.2 NVMe SSD，內建4TB儲存容量的7200轉高速硬碟基本上採取不可拆換設計。另外雖然理論上也能安裝同為M.2 2280規格的FireCuda 520 NVMe SSD，但受限FireCuda Gaming Dock本身最高傳輸速率還是比照ThunderBolt 3技術規格 (最高每秒可傳輸1000MB)，因此建議還是採用FireCuda 510 NVMe SSD即可。

建議售價部分，BarraCuda Fast SSD將從新台幣3090元起跳，日前已經在3月30日於台灣地區上市，而FireCuda Gaming SSD建議售價則尚未公布，預計會在今年5月正式於台灣是檔推出，至於FireCuda Gaming Dock則是從即日起在台上市，建議售價為新台幣14990元。

另外，Segate在此次問答中也提到日前與微軟合作打造對應Xbox Series X的使用的特規外接式SSD，實際上會以全新產品線呈現，因此並不會列入遊戲外接硬碟系列產品線。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SSD

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