iPad要買哪台？5分鐘看懂最新iPad、iPad Air、iPad Pro、iPad Mini差在哪

除了尺寸大小，還有這些差別！

Linda 最近考慮買一台 iPad，倒沒有要做什麼生產力工具，只是想要有個比手機大的螢幕，用來看電子書跟影片。原本以為買個 128GB 的 iPad 就落幕了，沒想到比較其他款 iPad 越看越入迷（？），就決定寫篇文章供大家參考。因為現在不少人需要在家工作、居家防疫，應該也有不少人有買 iPad 的打算吧？以下就是這四款 iPad 的比較囉

規格差異

這時候列出規格表就一目瞭然！不同的 iPad 最大的差異呢，就在於螢幕大小（廢話？）；此外呢，你會看出 iPad 雖然價格特別便宜，但處理器沿用了舊版的 A10 處理器，大部分其他款 iPad 搭載的規格它也都沒有。iPad Pro 則是定位在筆電等級的效能和實用性，除了下列規格，還多了擁有 120Hz 更新率螢幕、可使用 Apple Pencil 二代（吸附在機身上無線充電）、Face ID 等等的獨家功能

適合族群

iPad

iPad 要買哪台？5 分鐘看懂最新 iPad、iPad Air、iPad Pro、iPad Mini 的差異

iPad 的族群目標非常明顯，就是只拿平板來看片、看電子書的人。它的建議售價是 10900 元起跳，對小資族來說很有吸引力，而且它也支援 Apple Pencil 跟藍牙鍵盤，功能齊全。但規格上都是 cost down 後的結果，非全貼合的螢幕，會有種螢幕玻璃跟螢幕有間隔的感覺，同時較容易有螢幕入塵的狀況；不支援廣色域也會讓它的發色較其他台 iPad 弱一些。最讓人擔心的是 A10 處理器，在 iOS 版本不斷更新的狀況下，能不能順跑是個問題；我個人的建議是：等下代 iPad，或是捏一下去買 iPad Air 或 iPad Mini，但如果你就是想嘗試入門，買台 iPad 也是可以的

iPad Air、iPad Mini

iPad Air 和 iPad Mini 除了尺寸外，規格都非常相近，所以我們就一起講囉。如果你有錢，想當個好好看電子書的雅痞（？），但又想偶爾看劇、玩遊戲、做點工作，不想買只有電子書功能的平板，那麼 iPad Air 和 iPad Mini 會非常適合你。因為相比 iPad，它們在螢幕上是比較講究的，全貼合且低反光的螢幕，讓你看平板時眼睛比較不容易疲累，支援 P3 廣色域和隨著不同環境調節顏色的 TrueTone，都讓它們的色彩表現更亮眼。另外，它們都搭載了 A12 處理器，在多開視窗、運行 App 的時候較不需擔心效能問題，使用 Apple Pencil 繪圖的時候也更流暢，64GB 起跳的容量比起 iPad 的 32GB 起跳來得夠用

雖然叫做 Air，但 iPad Air 不算輕，就是比 iPad Pro 輕個 15g 而已，我覺得現在這些命名已經變為蘋果讓大家可以分辨 iPad 分線的方法。如果你怕重，就是 iPad Mini 出頭的時刻了，300g 的重量比 iPad Air 輕了 150多克；你可能想說 7.9 吋的螢幕是能看什麼？但蘋果就這麼會算，它比手機螢幕大得多，卻又是唯一放得進女生迷你小包的 iPad，在便攜性上大大勝利，因此想買不錯的 iPad，要大螢幕就買 Air，要好攜帶就買 Mini 吧！

iPad Pro

大家都想要，沒幾個人買得起（QQ）的 iPad Pro，在 2018 年大躍進推出驚豔全場後，2020 年又推出了小升級款。它的連接埠改為 Type-C、支援Promotion 自動適應更新率技術（120Hz）、針對GPU 特別強化的處理器，色彩精準的螢幕，以及特別為她推出的全新巧控鍵盤，都一再顯示出蘋果的野心：要讓 iPad Pro 成為取代筆電的生產力工具

簡而言之：專業用戶，選 iPad Pro，但它能取代電腦嗎？因為一些傳輸上的限制，目前還不行 XD 因為有窄邊框的關係，我覺得 11 吋的大小剛剛好，螢幕夠大、體積又小，如果你有繪圖需求，12.9 吋 就是一個好選擇囉。另外，其它 iPad 的拍照功能都算雞肋，但 iPad Pro 的鏡頭可是和 iPhone XR 同等級的呢～若你銀彈足夠，又抱持著不是讓它完全取代電腦的觀念，iPad Pro 買了是不會失望的

我該買前一代的 iPad 嗎？

我個人的建議是，有沒有保固很重要。可能你買的 iPad 是 2018 年的，但還有一年保固，我就覺得可以買。如果沒有保固，建議還是以最新一代為主，除非你覺得二手價太實惠了，或是預算真的非常有限再買。不然雖然大家都說 iPad 耐用可以撐個四五年，難保它的壽命還是斷送在你手上，多花錢買心安還是好的

總結

就現在來看，我覺得 iPad 7 真的很像新產品要推出的過渡產品，要是它用的處理器是 A11，用抗反光螢幕，說不定我就會選擇買它。選 iPad 在搞懂規格差異後，自己用起來喜不喜歡也很重要，像我有個朋友純粹因為屏佔比高、正面螢幕邊框是黑色，關螢幕時看起來比較有整體性，就選擇買 iPad Pro 呢。以 iPad 來說，其實就是一分錢一分貨，就看你需要到多好的規格囉，祝大家在家都能爽玩 iPad～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》