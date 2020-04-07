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搶攻宅商機 直播產品上陣

聯合晚報 / 記者謝艾莉／台北報導
西柏科技提供完整的視訊會議與遠距教學解決方案。 圖／西柏提供
西柏科技提供完整的視訊會議與遠距教學解決方案。 圖／西柏提供

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，更多人得在家工作、直播、教學或是上課，為了因應「Work from Home」的商機，華碩、西柏、圓剛以及Moshi都針對不同直播需求推出相對應產品，搶攻這波「宅在家」商機。

華碩與Google攜手，在台推出智慧型遠距視訊會議解決方案「ASUS Hangouts Meet hardware kit」套組。 圖／華碩提供
華碩與Google攜手，在台推出智慧型遠距視訊會議解決方案「ASUS Hangouts Meet hardware kit」套組。 圖／華碩提供

華碩+Google 推遠距視訊會議套組

為幫助遠距溝通佈署，華碩與Google攜手，在台推出智慧型遠距視訊會議解決方案「ASUS Hangouts Meet hardware kit」套組，成為台灣首家Google Hangouts Meet軟體授權之硬體品牌，套組內容包含ASUS Chromebox 3迷你電腦、觸控螢幕、4K UHD網路攝影機及高品質揚聲器麥克風，安裝與操作簡單，是成就完美在家辦公視訊會議及校園防疫遠距教學的解決方案理想首選。

西柏科技 教學直播邊看邊錄

影音設備製造廠西柏科技則提供完整的視訊會議與遠距教學解決方案，能為業界提升遠距視訊的品質，並解決疫情所帶來的衝擊與不便。

西柏產品推出UHD+ 4進2出HDMI矩陣（CPLUS-V4H2HPIP），支援子母畫面及無縫切換的功能，應用於產品視訊會議時，畫面能同時顯示講者及想呈現的產品；亦或應用在老師解說課程的同時，投放出白板或是課程投影片的畫面，以遠距的方式完整達到教學目的。

西柏科技為視訊會議與遠距教學提出解決方案，相關產品如USB 2.0延伸器（CH-701TR），能讓使用者藉USB視訊鏡頭，遠距傳輸高畫質及高穩定度的影像，且本產品最遠延伸距離為100公尺，亦適合應用於大型會場；另外，也有整合支援Facebook、YouTube 或Twitch 頻道串流直播，並能同時錄製直播內容的產品（CDPS-P311R），這讓無法參與會議的同仁及未能及時參加課程的學生能在直播後觀看影片，以不錯過視訊內容。

圓剛科技專為網路內容創作者打造的絕佳利器 Live Streamer實況組合BO311。 圖／圓剛提供
圓剛科技專為網路內容創作者打造的絕佳利器 Live Streamer實況組合BO311。 圖／圓剛提供

圓剛科技 打造內容創作組合包

數位影音技術領導品牌圓剛科技，近年不只耕耘於遊戲直播領域，更拓展產品線至更大的內容創作者市場，其中以主打輕鬆安裝簡單上手，專為網路內容創作者打造的絕佳利器 Live Streamer實況組合BO311。

圓剛科技業務暨行銷副總莊善雯表示，一直以來圓剛推出的遊戲實況產品深受媒體朋友與遊戲玩家的好評與關注，使我們不斷思索還能做些什麼，推動內容創作者產業繼續蓬勃發展。2019年起，我們將產品領域拓展到內容創作者周邊，不只是電競玩家，圓剛希望能服務更多有興趣加入網路影音領域的年輕創作者，選擇實況組合BO311做為起始點，為這塊市場注入更多新能量。

圓剛指出，「Live Streamer實況組合BO311」為三合一內容創作組合包，內含免驅動遊戲實況擷取盒GC311、USB2.0 隨插即用指向性麥克風AM310，與榮獲COMPUTEX 2019 Best Choice Award肯定的高畫質網路攝影機PW313。此組合包挑選了三款最適合入門創作者的實況精品，透過圓剛獨家開發的直播軟體RECentral整合，同時也推出各式插件軟體供第三方軟體OBS等使用，讓內容創作的新手直播主也能輕鬆上手。

USB-C多媒體轉接器All-in-one，居家工作事半功倍。 圖／Moshi提供
USB-C多媒體轉接器All-in-one，居家工作事半功倍。 圖／Moshi提供

Moshi 多功能轉接器事半功倍

根據Moshi觀察，整合多功能的轉接器即便售價較高，但因其便攜及實用特性仍最受消費者青睞。USB-C多媒體轉接器除了提供兩個USB端口，並內建SD讀卡器及HDMI轉接口，支援快速傳輸照片和影音、配有一個HDMI影音轉接口連接外接螢幕，在家也能雙螢幕高效工作。而居家工作投影視訊畫質也很重要，與會者細膩表情不錯過，Moshi即將上市的 USB-C to HDMI 雙端口轉接器，不僅投影時可同時以PD 60W為裝置充電，不怕投影視訊時突然斷訊，並支援4K HDR，無論是要視訊觀察老闆表情或是偷偷在家追劇，都能享受細膩畫質與驚豔視覺效果。

直播主 在家工作 疫情 新冠肺炎

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搶攻宅商機 直播產品上陣

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，更多人得在家工作、直播、教學或是上課，為了因應「Work from Home」的商機，華碩、西柏、圓剛以及Moshi都針對不同直播需求推出相對應產品，搶攻這波「宅在家」商機。

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