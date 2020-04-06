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Redmi手環揭曉 定位入門、提供心率與睡眠品質量測功能

聯合新聞網 / 楊又肇

先前預告後，小米終於以Redmi品牌推出智慧手環配件，而外觀也不像小米手環般採圓潤設計，而是採用貼近Fitbit般的設計。

設計部分，Redmi手環分別提供灰黑、靛藍、墨綠、亮橘四種配色，將手環一側拆開即可透過USB-A連接埠充電，最長電力續航時間為14天。

而手環配置1.08吋彩色螢幕，支援心率監測、睡眠記錄與久坐提醒功能，運動記錄部分則可對應戶外跑步、室內跑步機、一般步行、騎車，以及自由活動等模式，但本身並未搭載NFC功能，因此無法對應行動支付或門卡模擬功能。

Redmi手環預計在4月9日起開放中國市場銷售，建議售價為人民幣99.9元，暫時還無法確定台灣市場日後是否會由小米台灣引進銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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