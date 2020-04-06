Redmi手環揭曉 定位入門、提供心率與睡眠品質量測功能

智慧手機與使用者的介面，除了觸控，語音輸入也日漸普及，對於大多數沒有螢幕的IOT產品更是以聲控為主。不讓蘋果的Siri與Google的Google Assistance專美於前，各手機廠紛紛亮相自家語音助理，包括三星有Bixby、小米有小愛、華為的小藝、OPPO的Breeno等，手機廠拓展IOT市場必須先「說」先贏...

2020-04-04 12:18