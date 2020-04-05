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Spotify重新與華納簽署音樂授權 解決印度內容使用問題、進軍更多市場
雖然Spotify日前與華納音樂集團在印度地區有內容授權使用問題，但隨著雙方達成和解之後，不僅解決原本內容授權使用問題，更讓Spotify獲得華納音樂集團簽署全新全球範圍授權協議，進而能將旗下推行到更多地區市場。
由於取得全新全球範圍授權協議，讓Spotify終於能順利進駐原本規劃許久的南韓市場，同時也能將旗下串流音樂服務能擴展到更多地區。
而此次與華納音樂集團重新洽談授權協議，依照金融時報報導表示，主因在於原本華納音樂集團與Spotify簽署合約僅要求後者提供最低分潤金額，甚至未特別規範音樂播放使用次數。但在近年來包含串流音樂、Podcast內容使用比例持續增加，此得華納音樂集團希望能與Spotify重新簽署授權協議。
既然藉由重新簽署協議解決Spotify在印度地區使用音樂內容問題，同時也能讓Spotify藉由全新授權協議進入更多市場發展，並且讓華納音樂集團提供授權內容可被更多人使用，對於雙方發展也都有利。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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