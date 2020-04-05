Sony同步推出 平實價格設計、支援主動降噪效果的真無線藍牙耳機WF-XB700

除了推出價格平實的主動降噪全罩式耳機WH-CH710N，此次Sony也同步針對支援主動式降噪設計的真無線耳機做了更新，推出同樣標榜平實價格設定的WF-XB700。

相比先前推出的WF-1000XM3，此次推出的WF-XB700建議售價僅為130美元，同樣搭載主動式降噪功能，本身則是隸屬Sony Extra Bass系列產品，因此同時也強調透過12mm單體產生低頻聲音表現。

而WF-XB700採用全外型設計，提供黑色與藍色兩款配色，但同樣採取入耳式耳塞與三點固定方式，本身則對應IPX4等級防水設計，電池續航表現約可對應9小時連續播放時間，至於收納用的電池盒最多只能將左右耳機補滿一次電力，意味搭配電池盒的電力，最長可讓WF-XB700對應19小時使用時間。

另外，透過電力快充技術的話，WF-XB700支援快充10分鐘即可充入1小時使用時間。

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