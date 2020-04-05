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巨大機器人的社會學：日本戰後的機甲浪漫譚

Sony公佈 價格更實惠的主動降噪全罩式耳機WH-CH710N

聯合新聞網 / 楊又肇

先前推出多款搭載主動降噪功能的全罩式耳機後，Sony稍早宣布推出價格僅為200美元的主動式降噪全罩式耳機WH-CH710N。

與先前推出的WH-1000X系列相同，Sony也將旗下主動式降噪功能設計放進WH-CH710N，不僅透過雙重噪音感應技術提高降噪效果，同時也能像WH-1000XM3一樣搭載可隨環境不同調整降低效果，讓使用者依然可在配戴耳機情況下仍可聆聽必要聲音。

至於聲音則是透過內建30mm單體驅動，外觀則採用相當平實設計，並且強調輕盈、舒適配戴體驗，同時也不致於過於顯目。耳機耳罩部分也能透過扭轉平放，方便使用者不使用時直接掛在頸間，同時提供黑、白兩款配色。

充電介面則是透過USB-C連接埠，強調可在滿電情況下對應長達35小時電力續航表現，同時也支援快充10分鐘即可充入1小時使用電量，本身也同樣支援Sony One Touch設計，讓使用者能直接透過NFC感應快速配對。

而操作介面則可透過耳罩下方的實體按鍵操作，同樣保留3.5mm耳機孔設計，讓使用者在耳機沒電時依然可聆聽音樂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

噪音

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