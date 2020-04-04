Razer更新15吋Blade筆電 鎖定遊戲玩家與創作者使用需求

配合Intel更新效能款H系列筆電處理器，以及NVIDIA宣布推出全新Max-Q筆電設計，Razer此次宣布更新旗下Blade系列筆電，同樣鎖定遊戲玩家與創作需求。

在基本款的15吋Blade中，採用此次更新的6核心Core i7-10750H處理器，可選擇使用NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti顯示卡，或是搭配NVIDIA GeForce RTX 2070顯示卡，並且以Max-Q形式打造。螢幕則可選擇對應144Hz畫面更新率、1080P解析度，或是4K OLED螢幕規格，另外儲存容量最高採用512GB SSD設計。

而更進階的Blade 15 Advanced，則是同時鎖定創作者使用需求，不僅在配色部分加入銀色選項，更針對創作者使用需求提供支援UHS-III規格的SD記憶卡插槽，螢幕最高則可對應支援100% DCI-P3廣色域顯示的4K OLED面板，另外也能選擇使用1080P解析度，支援300Hz畫面更新率的15.6吋螢幕，儲存容量最高可選擇1TB規格。

至於Blade 15 Advanced的處理器可選擇使用8核心設計的Core i7-10875，顯示卡則可使用GeForce RTX 2080 Super顯示卡，同樣以Max-Q設計打造，並且能配合全新Dynamic Boost與Advanced Optimus技術，讓電池續航表現更好。

建議售價方面，標準版Blade將以1599美元起跳價格銷售，而Blade 15 Advanced則會從2599美元價格起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》