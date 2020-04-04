快訊

今明兩天北台偏濕涼 明午後起慎防較大雨勢

新冠肺炎大流行 為何日本人還是出門上班？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補足Galaxy Buds+缺憾 AKG N400真無線藍牙耳機加入主動降噪

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然日前配合Galaxy S20系列上市時，三星同步推出升級款真無線藍牙耳機Galaxy Buds+，但並未加入主動降噪功能。而三星稍早以AKG品牌於南韓地區推出的真無線藍牙耳機N400，則是採用Galaxy Buds+設計基礎，額外加入主動降噪功能設計。

相比Galaxy Buds+，此次推出的AKG N400在耳機內採用8.2mm動圈單體設計，並且加入主動降噪功能，但也因此讓原本在Galaxy Buds+藉由三組麥克風進行通話降噪設計，在AKG N400設計中調整為兩組。

而AKG N400造型設計幾乎與Galaxy Buds+相仿，耳機操作模式也是透過觸控完成，同樣與Android或iOS裝置連接使用，並且支援喚醒Google、Siri與Bixby數位助理服務，另外也能對應IPX7等級防水設計，充電盒本身也能對應Qi無線充電，有線充電方式則是透過USB-C連接埠。

耳機本身以低供耗藍牙技術連接，聲音部分則支援AAC、SBC等常見聲音規格，除了對應環境聲音降噪，AKG N400也支援切換成可同時聆聽音樂與環境聲音的使用模式，避免使用者在行走過程，並且配戴耳機聆聽時發生危險。

至於電力部分，AKG N400單組耳機僅採用55mAh，相比Galaxy Buds+採用的85mAh設計略小，最長聲音聆聽時間僅達6小時，若是開啟主動降噪功能的話，則會讓電池續航時間縮減至5小時。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 品牌 耳機 藍芽

延伸閱讀

自拍潮人必備：三星Galaxy Z Flip翻蓋摺疊挑戰 #頑美角度

產業脈動／藍牙耳機未來3年歡樂無線

Qualcomm將主動降噪、續航更長特性 帶到更多真無線藍牙耳機

全面升級！Galaxy Buds+ 開箱評測

相關新聞

還在用嗎？蘋果這些舊產品將列入「過時與停產」 無法再維修

根據 MacRumors 科技網站獲得的 Apple 內部備忘錄資料，美國 Apple 公司將於 2020 年 4 月 30 日，將 2013 和 2014 年推出的 MacBook Air 和 MacBook Pro 列入過時與停產的產品。

補足Galaxy Buds+缺憾 AKG N400真無線藍牙耳機加入主動降噪

雖然日前配合Galaxy S20系列上市時，三星同步推出升級款真無線藍牙耳機Galaxy Buds+，但並未加入主動降噪功能。而三星稍早以AKG品牌於南韓地區推出的真無線藍牙耳機N400，則是採用Galaxy Buds+設計基礎，額外加入主動降噪功能設計。

Razer更新15吋Blade筆電 鎖定遊戲玩家與創作者使用需求

配合Intel更新效能款H系列筆電處理器，以及NVIDIA宣布推出全新Max-Q筆電設計，Razer此次宣布更新旗下Blade系列筆電，同樣鎖定遊戲玩家與創作需求。

Intel公佈H系列筆電處理器 Core i7系列時脈攀上5GHz不鎖頻

今年初在CES 2020預告即將推出全新效能款H系列筆電處理器之後，Intel稍早終於宣布推出包含Core i9-10980HK、Core i7-10875H、Core i7-10850H、Core i7-10750H、Core i5-10400H與Core i5-10300H總計6款處理器，其中更確定讓Core i7系列規格單核最高運作時脈均可達5.0GHz以上，而此次推出的Core i9-10980HK處理器最高單核運作時脈更可達5.3GHz，並且對應不鎖頻設計。

NVIDIA Max-Q筆電納入2080 Super等規格 效能更高、厚度更薄

雖然尚未公布全新顯示架構，但配合Intel接下來即將推出的H系列效能等級筆電處理器，NVIDIA宣布將GeForce RTX 2080 Super、GeForce RTX 2070 Super顯示卡也納入Max-Q筆電設計，讓更多筆電產品能以相同價位推出顯示運算效能更高，機身厚度更搏得設計，同時更加入更多NVIDIA全新應用技術，例如DLSS 2.0、Dynamic Boost，或是新版G-Sync技術。

動眼看／ROG品牌首款雙螢幕筆電 滿足遊玩、創作等需求的ROG Zephyrus Duo 15

去年在Coputex 2019期間宣布推出採用雙螢幕設計的ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo之後，華碩稍早宣布推出同樣將雙螢幕設計應用在新款ROG筆電，更使得ROG Zephyrus Duo 15成為ROG品牌第一款採用雙螢幕設計的筆電產品。

動眼看／西風之神機種再更新 ROG Zephyrus M15換上新風格、Max Q形式設計

除了更新搭載第二組螢幕設計的ROG Zephyrus Duo 15，華碩此次更同步更新主流款ROG Zephyrus M15。

動眼看／ROG Strix系列首度增加粉色設計 Scar系列換上更快顯示螢幕

此次更新的ROG Strix系列筆電機種，其中在Scar產品線分別更新15吋及17吋機種，並且搭載高達300Hz畫面更新率螢幕規格，本身更以Max Q形式設計，同時也加入容易更換記憶體的設計，讓使用者更容易升級。而在ROG Strix G15、17部分，則是首度加入吸引女性玩家族群的電馭粉配色，甚至更推出系列粉色周邊配件，讓電競筆電並非僅能以男性玩家喜愛造型呈現。

Fitbit新款運動手環Charge 4 增加GPS、心率與血氧量測功能

Fitbit稍早宣布更新Charge系列智慧手環，在新款Charge 4加入GPS定位功能，另外也加入心率與血氧量測功能，同時也與Spotify合作音樂連動操作功能。

全新iPad Pro拆解影片：深入了解光學雷達掃描儀秘密

美國 Apple 公司本月最新推出的 2020 年款 iPad Pro 平板電腦，今天 iFixit 網站分享了全新 iPad Pro 拆解影片，帶大家了解新加入了 LiDAR 光學雷達掃描儀，和 Face ID 原深感測相機有何不同？

全球唯一！三星來台推出1000R CT55曲面顯示器

全球顯示器品牌大廠三星電子，來台推出全球唯一1000R CT55曲面顯示器，訴求前所未見沉浸視覺體驗 ，搭載立體雙聲道喇...

9個蘋果裝置實用小技巧 讓你在家工作也能展現神效率

防疫超前部署，讓最近有越來越多公司開始演練遠距辦公，或分組在家工作，但想要讓在家工作也能維持以往的工作效率，蘋果貼心提供...

熱門新聞

台幣12000元起！傳iPhone SE2最快今晚開始預售 預計有白黑紅三色、三種容量

最新款平價iPhone要來了？指紋辨識Home鍵可能再回歸

說明影片曝光！蘋果將推出新款追蹤定位配件AirTags

果粉獨享？蘋果收購精準預測天候狀態服務Dark Sky 安卓版本隨即下架

爆紅視訊軟體Zoom連傳安全漏洞 創辦人致歉

Facebook正式推出桌機版Messenger獨立app

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。