補足Galaxy Buds+缺憾 AKG N400真無線藍牙耳機加入主動降噪

雖然日前配合Galaxy S20系列上市時，三星同步推出升級款真無線藍牙耳機Galaxy Buds+，但並未加入主動降噪功能。而三星稍早以AKG品牌於南韓地區推出的真無線藍牙耳機N400，則是採用Galaxy Buds+設計基礎，額外加入主動降噪功能設計。

相比Galaxy Buds+，此次推出的AKG N400在耳機內採用8.2mm動圈單體設計，並且加入主動降噪功能，但也因此讓原本在Galaxy Buds+藉由三組麥克風進行通話降噪設計，在AKG N400設計中調整為兩組。

而AKG N400造型設計幾乎與Galaxy Buds+相仿，耳機操作模式也是透過觸控完成，同樣與Android或iOS裝置連接使用，並且支援喚醒Google、Siri與Bixby數位助理服務，另外也能對應IPX7等級防水設計，充電盒本身也能對應Qi無線充電，有線充電方式則是透過USB-C連接埠。

耳機本身以低供耗藍牙技術連接，聲音部分則支援AAC、SBC等常見聲音規格，除了對應環境聲音降噪，AKG N400也支援切換成可同時聆聽音樂與環境聲音的使用模式，避免使用者在行走過程，並且配戴耳機聆聽時發生危險。

至於電力部分，AKG N400單組耳機僅採用55mAh，相比Galaxy Buds+採用的85mAh設計略小，最長聲音聆聽時間僅達6小時，若是開啟主動降噪功能的話，則會讓電池續航時間縮減至5小時。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》