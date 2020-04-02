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還在用嗎？蘋果這些舊產品將列入「過時與停產」 無法再維修

聯合新聞網 / 愛瘋日報

根據 MacRumors 科技網站獲得的 Apple 內部備忘錄資料，美國 Apple 公司將於 2020 年 4 月 30 日，將 2013 和 2014 年推出的 MacBook Air 和 MacBook Pro 列入過時與停產的產品。

Apple 過時的產品是指已停產超過五年，但未滿七年的產品。停產的產品是指停產超過 7 年的產品。停產 7 年後 Apple 已不再為停產的產品提供硬體維修服務，維修中心無法訂購停產的產品零件。

即將列入過時與停產的產品如下：

MacBook Air (11 吋，2013 年中)

MacBook Air (13 吋，2013 年中)

MacBook Air (11 吋，2014 年初)

MacBook Air (13 吋，2014 年初)

MacBook Pro (13 吋，2014 年中)

Mac、iPhone、iPad、iPod 和 Apple TV 過時產品仍可繼續獲得 Apple 維修中心的硬體維修服務，但須視庫存的供應情況或法律規定而定。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook Air Apple MacBookPro

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