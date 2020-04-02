Fitbit新款運動手環Charge 4 增加GPS、心率與血氧量測功能

Fitbit稍早宣布更新Charge系列智慧手環，在新款Charge 4加入GPS定位功能，另外也加入心率與血氧量測功能，同時也與Spotify合作音樂連動操作功能。

相比先前在2018年推出版本，此次推出的Charge 4同樣支援以觸控螢幕操作，並且能在OLED螢幕上顯示相關健身數據與手機連動資訊，本身更額外加入支援GPS定位功能，讓使用者能在配戴過程記錄更多運動相關數據。

而在功能方面，除了加入諸多運動數據記錄之外，同時也能透過內建心率及血氧量測功能，記錄個人心率表現，以及睡眠品質狀況，甚至也同樣能在游泳過程配戴使用。而電力續航部分，最長可對應7天左右的配戴使用時間，但如果開啟GPS定位功能則會讓電力續航時間縮減。

此次Fitbit更在Charge 4加入名為「活動區間分鐘數 (Active Zone Minutes)」功能，讓使用者能在設置個人平緩心率與年齡資訊後，追蹤在個人在不同有氧區間內完成運動時間，藉此協助使用者能達成每週完成150分鐘建議運動時間長度。而此項功能未來也會開放Fitbit其他產品更新使用，但目前還無法確定具體時間。

另外，Charge 4也同樣加入可在44個國家地區 (包含台灣)使用的Fitbit Pay功能，使用者可以透過內建NFC近場感應方式完成小額支付，使用者也能透過Charge 4控制手機上的Spotify播放功能。

Charge 4預計在4月13日於美國市場推出，建議售價則是150美元，而台灣地區預期也會推出，但目前尚未確認具體上市時間與建議售價。

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