動眼看／ROG Strix系列首度增加粉色設計 Scar系列換上更快顯示螢幕

此次更新的ROG Strix系列筆電機種，其中在Scar產品線分別更新15吋及17吋機種，並且搭載高達300Hz畫面更新率螢幕規格，本身更以Max Q形式設計，同時也加入容易更換記憶體的設計，讓使用者更容易升級。而在ROG Strix G15、17部分，則是首度加入吸引女性玩家族群的電馭粉配色，甚至更推出系列粉色周邊配件，讓電競筆電並非僅能以男性玩家喜愛造型呈現。

ROG Strix Scar 15、17

華碩此次更新的ROG Strix Scar系列同樣區隔15吋與17吋機種，同時均換上300Hz畫面更新率設計，讓筆電能以更快顯示速度呈現穩定畫面，將可對應絕大多數的第一人稱射擊遊戲使用。

此外，除了持續支援Key Stone設計，讓使用者能將原本筆電設置細節在其他裝置上同步，甚至更加入新版功能，華碩更在此次推出的ROG Strix Scar系列採用容易拆換記憶體設計，讓使用者可在不影響筆電保固情況下升級記憶體容量。

新款ROG Strix Scar系列

但要注意的是，新款ROG Strix Scar系列兩組記憶體，僅有其中一組插槽可供使用者擴充使用，預設記憶體則是以固定在主機板上的形式設計。

硬體方面則分別採用Intel第10代Core i9、Core i7或Core i5處理器規格，同樣也與德國暴力熊 (Thermal Grizzly Kryonaut)旗下液態金屬技術合作，藉此提昇整體散熱效率，顯示卡同樣採用以Max Q形式打造的NVIDIA GeForce RTX 2080 Super，另外也會提供NVIDIA GTX 10系列顯示卡，另外筆電也支援Aura Sync RGB燈效同步功能。

ROG Strix G15、17

而此次推出的ROG Strix G15、17，則分別推出潮魂黑、冰河藍，以及此次特別針對女性玩家額外打造以粉系色彩打造的電馭粉版本，其中依然是以黑色作為主體色彩，但是搭配以粉色呈現的ROG標誌，以及機身邊緣粉色切邊與底部粉色背光，更以不對稱形式呈現設計感。

以粉色呈現的ROG標誌，機身邊緣更以粉色切邊與底部粉色背光呈現，並取以不對稱形式呈現設計感。

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