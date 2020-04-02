動眼看／西風之神機種再更新 ROG Zephyrus M15換上新風格、Max Q形式設計

除了更新搭載第二組螢幕設計的ROG Zephyrus Duo 15，華碩此次更同步更新主流款ROG Zephyrus M15。

ROG Zephyrus M15基本上就是Zephyrus系列正統更新機種，此次設計更符合華碩以低調且華麗的風格訴求，分別推出冷鍛灰、稜鏡黑、潮魂黑三種配色，同時外觀會隨著不同角度變色，至於設計語言同樣維持Zephyrus系列目前採一刀斜切設計風格，以及採不鏽鋼材質打造的ROG標誌。

而螢幕規格則是導入240Hz畫面更新率，處理器同樣換上Intel第10代Core i7規格設計，顯示卡則是採用以Max Q形式打造的NVIDIA GeForce RTX 2070 Super，同時更藉由德國暴力熊 (Thermal Grizzly Kryonaut)旗下液態金屬技術降低10度左右的熱度表現，另外也同樣可藉由對應Intel Thunderbolt 3功能的USB-C連接埠充電，或是對應外接輸出顯示內容等使用模式。

螢幕導入240Hz畫面更新率設計，處理器同樣換上Intel第10代Core i7規格設計，顯示卡則是採用以Max Q形式打造的NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

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