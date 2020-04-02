動眼看／ROG品牌首款雙螢幕筆電 滿足遊玩、創作等需求的ROG Zephyrus Duo 15

去年在Coputex 2019期間宣布推出採用雙螢幕設計的ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo之後，華碩稍早宣布推出同樣將雙螢幕設計應用在新款ROG筆電，更使得ROG Zephyrus Duo 15成為ROG品牌第一款採用雙螢幕設計的筆電產品。

之所以將雙螢幕設計應用在ROG品牌筆電，華碩的說法表示希望能讓遊戲玩家能以第二組螢幕作為輔助畫面使用，例如可在第一人稱射擊遊戲顯示武器裝備，或是其他地圖介面顯示使用。

另一方面，由於不少人也會藉由日趨輕薄的電競筆電作為內容創作工具，因此在ROG Zephyrus Duo 15搭載的第二組螢幕，同時也能作為Photoshop等軟體工具輔助調整視窗顯示，或是作為影片剪輯輔助調整介面，甚至也能對應遊戲遊玩過程同時進行直播使用。

ROG Zephyrus Duo 15

遊戲方面，華碩表示將與Techland開發、發行的角色扮演遊戲《垂死之光2 (Dying Light 2)》合作，未來也會持續與更多遊戲廠商洽談合作。同時在第二組螢幕更多應用部分，則是與Xsplit合作，讓第二組螢幕可對應全螢幕、各以1/2比例螢幕，或是各以1/3比例螢幕形式顯示，藉此擴展第二組螢幕使用便利性。

而相比ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo的第二組螢幕設計，華碩將ROG Zephyrus Duo 15的第二組螢幕採用可隨螢幕掀開自動升起設計，同時融合原本Zephyrus背面抬升負壓進氣散散熱機構，但是在機構設計上恰好相反，並且可增加30%進氣量，藉此確保系統運作穩定性。

第二組螢幕會隨著主螢幕掀開而連帶被抬升，後方則可作為筆電主要散熱出口，下方鍵盤為了配合放置第二組螢幕，因此將觸控板移到右側

同時，華碩更說明可隨螢幕掀開升起的第二組螢幕，最高抬升高度為28.5mm、最大開角則是13度，恰好適合使用者操作筆電時的自然視角，以及觸控手勢。

因為是採用連動機構設計，因此在螢幕開啟情況，即便大力壓按第二組螢幕也不會影響撐起角度，同時將螢幕闔上時也會連帶將第二組螢幕放平收納。

可隨螢幕掀開升起的第二組螢幕，最高抬升高度為28.5mm、最大開角則是13度，恰好適合使用者操作筆電時的自然視角，以及觸控手勢

外觀方面，ROG Zephyrus Duo 15同樣維持華碩今年度在ROG Zephyrus的一刀斜切視覺設計，同時也以相對低調的品牌標示設計，機身則採用鋁合金上蓋與鋁鎂合金底座，並且搭配ROG品牌不鏽鋼標誌與銘牌裝飾。

硬體部分則是採用通過PATONE-E認證的15.6吋螢幕、搭配Intel第10代Core i9-10880H，以及NVIDIA藉由Max Q形式設計的GeForce RTX 2080 Super顯示卡，另外則是搭載Wi-Fi 6無線網路連接功能，以及可藉由對應Intel Thunderbolt 3功能的USB-C連接埠充電，或是對應外接輸出顯示內容等使用模式。

機身外部維持華碩今年度在ROG Zephyrus的一刀斜切視覺設計，同時也以相對低調的品牌標示設計，機身則採用鋁合金上蓋與鋁鎂合金底座，並且搭配ROG品牌不鏽鋼標誌與銘牌裝飾

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》