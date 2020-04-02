NVIDIA Max-Q筆電納入2080 Super等規格 效能更高、厚度更薄

雖然尚未公布全新顯示架構，但配合Intel接下來即將推出的H系列效能等級筆電處理器，NVIDIA宣布將GeForce RTX 2080 Super、GeForce RTX 2070 Super顯示卡也納入Max-Q筆電設計，讓更多筆電產品能以相同價位推出顯示運算效能更高，機身厚度更搏得設計，同時更加入更多NVIDIA全新應用技術，例如DLSS 2.0、Dynamic Boost，或是新版G-Sync技術。

依照NVIDIA說明，在過往可讓筆電採用高效能顯示卡，同時維持機身輕薄與電池續航表現的Max-Q筆電設計，分別加入去年推出的GeForce RTX 2080 Super、GeForce RTX 2070 Super顯示卡規格後，將能讓原本同價位筆電獲得更高顯示運算效能，並且不影響原本電力運作時間。

以HP Omen筆電為例，價位同樣在999美元的2020年版本，顯示效能相比2016版本就足足提昇5倍以上，同時無論是機身厚度與重量都明顯減少許多，讓使用者更方便隨身攜帶使用，並且能維持更久電力使用時間，另外更支援即時光影追跡、以人工智慧技術驅動的DLSS反鋸齒效果，甚至能讓遊戲畫面更新率維持在60fps以上，更可對應高達300Hz畫面更新率設計的螢幕規格。

在此次更新中，NVIDIA也在新版Max-Q筆電設計加入包含加入支援DLSS 2.0、Dynamic Boost等技術，並且對應使用耗電更低的GDDR6顯示記憶體，以及更進階的節電技術，同時也能對應幾乎翻倍表現的畫面更新率表現，相比2017年的Max-Q筆電設計約可對應73fps畫面更新率，此次新設計更可對應高達167fps的畫面更新率表現。

另外，此次新加入的Dynamic Boost技術，則是透過共用相同散熱模組的固定熱設計功耗表現，並且讓CPU、GPU各自熱設計功耗可動態調整，例如將CPU熱設計功耗控制在35W，而GPU熱設計功耗控制在80W，總計熱設計功耗則是115W。

當系統需要更高顯示效能時，就會自動將GPU的熱設計功耗提昇至95W，同時也讓暫時不需要太高的CPU熱設計功耗降至20W，如此即可在相同的整體熱設計功耗下發揮更高顯示效能。

至於在新版Optimus節電技術裡，則是整合新版G-Sync技術設計，最高可對應4K@120Hz畫面更新率表現，並且透過自動切換至獨立顯示卡運作，在最佳效能與電力續航表現之間取得平衡。

而在DLSS 2.0技術部分，則如同先前公布細節，可以選擇「品質」、「平衡」、「效能」三種不同模式，其中「效能」模式可讓畫面解析度提昇達四倍，亦即從原本1080P提昇至4K規格。

宣布推出全新Max-Q筆電設計後，NVIDIA將與華碩、宏碁、技嘉、微星、Razer在內筆電廠商合作，預期推出至少10款採用全新Max-Q筆電設計，並且搭載Intel第10代Core i處理器的筆電機種，其中更同時符合RTX Studio產品設計，藉此滿足更多創作者使用需求。

除了藉由全新Max-Q筆電設計，讓更多遊戲筆電能以更輕薄、節電，並且更具顯示效能形式運作，NVIDIA更預期可推動更多適合用於影音剪輯、多媒體內容創作使用的筆電機種進入市場，進而推廣旗下RTX Studio產品設計需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》