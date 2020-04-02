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Intel公佈H系列筆電處理器 Core i7系列時脈攀上5GHz不鎖頻

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初在CES 2020預告即將推出全新效能款H系列筆電處理器之後，Intel稍早終於宣布推出包含Core i9-10980HK、Core i7-10875H、Core i7-10850H、Core i7-10750H、Core i5-10400H與Core i5-10300H總計6款處理器，其中更確定讓Core i7系列規格單核最高運作時脈均可達5.0GHz以上，而此次推出的Core i9-10980HK處理器最高單核運作時脈更可達5.3GHz，並且對應不鎖頻設計。

依照Intel說明，此次推出的全新效能款H系列筆電處理器，依然是基於14nm製程設計的Comet Lake架構打造，並且隸屬於第10代Core i系列筆電處理器規格，同時也將桌機版處理器諸多特性應用在此次推出的H系列筆電處理器，例如讓更多處理器運作時脈均可達5.0GHz以上。

如同今年初預告，Intel此次讓所有新款Core i7系列處理器最高運作時脈均可達5.0GHz以上，並且在Core i7-10875H採用8核心、16線程設計，藉此對應更多內容創作者在多核運算使用需求，藉此讓影像轉碼、編譯或多工運作流程可以變得更加流暢，另外也針對此次推出的Core i7-10850H採取有限度的超頻設計，讓使用者能更容易透過軟體方式讓筆電超頻運作。

至於此次H系列中最高階規格處理器Core i9-10980HK部分，則是讓最高單核運作時脈可達5.3GHz，並且支援完全不鎖頻設計，讓使用者能透過超頻方式完整使用8核心、16線程運算效能。

除此之外，此次推出的H系列效能款筆電處理器更全面支援Intel Optane記憶體，而熱設計功耗也均控制在45W，另外也包含支援Turbo Boost Max Technology 3.0、支援DDR-4 2933，以及Intel旗下Wi-Fi 6 AX201無線連網功能。

而包含可對應128GB DDR4記憶體、支援40路PCIe通道、完整支援Thunderbolt 3，以及針對外接顯示卡運作效能最佳化設計，則是延續前一代產品設計。

Intel強調，藉由新款H系列處理器設計，將能讓高效能遊戲筆電厚度控制在2公分以下，並且能應用在、商務與行動工作站機種，同時對應傳統機身、2 in 1形式設計，以及尺寸貼近傳統15吋機種，本身實際採17吋規格螢幕的設計，另外也能採用諸如對應HDR1000規格面板與300Hz畫面更新率顯示螢幕等較耗電規格設計。

若以同等級Core i7處理器做比較的話，相比三年前推出的Core i7-7700HQ，此次推出的Core i7-10750H在以執行1080P解析度執行《刺客教條：奧德賽》時，約可提昇44%運算效能，最低至少也有31%效能差異。

接下來包含華碩、宏碁、Dell、技嘉、HP、聯想、微星與Razer在內業者，都會推出採用Intel第10代Core i效能款H系列筆電處理器的筆電機種，其中更有多款筆電會鎖定創作者使用需求，同時也有不少筆電會以遊戲或專業繪圖使用需求打造。

同時，Intel也與多款遊戲、專業軟體業者持續合作，讓更多應用內容可藉由旗下處理器產品發揮更高運算效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel 筆電 處理器

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