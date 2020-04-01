全新iPad Pro拆解影片：深入了解光學雷達掃描儀秘密

美國 Apple 公司本月最新推出的 2020 年款 iPad Pro 平板電腦，今天 iFixit 網站分享了全新 iPad Pro 拆解影片，帶大家了解新加入了 LiDAR 光學雷達掃描儀，和 Face ID 原深感測相機有何不同？

新款 iPad Pro 內部最引人注目的新功能是 LiDAR 掃描儀，它可以測量與五米外周圍物體的距離，並可以透過 AR 增強現實增強體驗。iFixit 對 LiDAR 進行測試之後，發現其靈敏度級別無法達到 TrueDepth 相機陣列水準，因為 LiDAR 確實不需要與 Face ID 相同的精度，因為它只需繪製房間規模的對象，而不是識別特定人的臉部細節。

2020 年款 iPad Pro 搭載了 A12Z 處理器，全系列內建 6GB RAM 記憶體。A12Z 仿生晶片包含八核 GPU，擁有增強的散熱架構以及經過調整後的性能控制器。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》