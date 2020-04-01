快訊

極音速反艦飛彈揭幕：美軍航艦戰鬥群還能稱霸全球？

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

全新iPad Pro拆解影片：深入了解光學雷達掃描儀秘密

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司本月最新推出的 2020 年款 iPad Pro 平板電腦，今天 iFixit 網站分享了全新 iPad Pro 拆解影片，帶大家了解新加入了 LiDAR 光學雷達掃描儀，和 Face ID 原深感測相機有何不同？

新款 iPad Pro 內部最引人注目的新功能是 LiDAR 掃描儀，它可以測量與五米外周圍物體的距離，並可以透過 AR 增強現實增強體驗。iFixit 對 LiDAR 進行測試之後，發現其靈敏度級別無法達到 TrueDepth 相機陣列水準，因為 LiDAR 確實不需要與 Face ID 相同的精度，因為它只需繪製房間規模的對象，而不是識別特定人的臉部細節。

2020 年款 iPad Pro 搭載了 A12Z 處理器，全系列內建 6GB RAM 記憶體。A12Z 仿生晶片包含八核 GPU，擁有增強的散熱架構以及經過調整後的性能控制器。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad Pro 蘋果 LiDAR Face ID

延伸閱讀

疫情催化供應鏈大洗牌 蘋果缺貨潮湧現 這些台廠可望獲益

安卓看不到車尾燈？全新iPad Pro A12Z 晶片安兔兔破 71 萬

9個蘋果裝置實用小技巧 讓你在家工作也能展現神效率

iPad Pro 2020太薄徒手可拗爛？ 外國實際測試原理好簡單

相關新聞

全新iPad Pro拆解影片：深入了解光學雷達掃描儀秘密

美國 Apple 公司本月最新推出的 2020 年款 iPad Pro 平板電腦，今天 iFixit 網站分享了全新 iPad Pro 拆解影片，帶大家了解新加入了 LiDAR 光學雷達掃描儀，和 Face ID 原深感測相機有何不同？

全球唯一！三星來台推出1000R CT55曲面顯示器

全球顯示器品牌大廠三星電子，來台推出全球唯一1000R CT55曲面顯示器，訴求前所未見沉浸視覺體驗 ，搭載立體雙聲道喇...

9個蘋果裝置實用小技巧 讓你在家工作也能展現神效率

防疫超前部署，讓最近有越來越多公司開始演練遠距辦公，或分組在家工作，但想要讓在家工作也能維持以往的工作效率，蘋果貼心提供...

今年台灣米粉節在家同歡 掃拖一體機器人1C在內11款新品登台

小米台灣今日 (3/31)宣布在台推出米家掃拖一體機器人、米家直流變頻電風扇1X、小米藍牙耳機Air 2、米家電動刮鬍刀S500、米兔兒童電動牙刷、13.5吋小米液晶手寫板，以及兩款行動電源，另外也同步推出全新小米無線雙模滑鼠靜音版與米家wiha 8合1棘輪螺絲起子在內新品。

小米米粉節4月1日起先領現金券 11款新品、百款降價快搶購

一年一度米粉節活動即將開跑，從4月1日10時起於官網暖身登場，除了天天限量現金券大放送，更首度結合積分兌換制，每日簽到、...

蘋果新專利顯示 將在虛擬視覺應用提供數位助理服務

從蘋果新註冊專利顯示，有可能準備在虛擬視覺操作介面中提供合適數位助理服務，讓使用者在操作虛擬視覺或擴增實境內容時，依然可以透過數位助理功能獲得相關操作提示，或是功能輔助。

iPad Pro 2020太薄徒手可拗爛？ 外國實際測試原理好簡單

蘋果公司（Apple）上星期發布了新款iPad Pro 2020，首批已陸續到貨。不過有YouTuber進行殘酷測試後，竟然發現一大問題！

蘋果預計明年推Arm架構處理器的Mac 同步換上USB 4.0

除了預期會在2021年推出換上Arm架構處理器的MacBook，相關說法更透露蘋果將把Arm架構處理器應用在更多Mac系列產品，同時也預期整合USB 4.0規格。

新款Apple Watch成本更低？蘋果可能改用更輕盈、耐用的陶瓷纖維

蘋果過去曾以鋁合金、不鏽鋼、18K金與陶瓷材質製作Apple Watch錶身框體，但接下來或許將會藉由全新陶瓷纖維材質，讓Apple Watch維持足夠堅固硬度，但是生產成本將會更低。

Qualcomm將主動降噪、續航更長特性 帶到更多真無線藍牙耳機

Qualcomm宣布針對高階與中階耳機產品提供兩款超低功耗藍牙晶片，分別是QCC514X與QCC304X，強調可對應真無線藍牙耳機產品需求，並且支援主動降噪、數位助理功能喚醒，同時也能讓耳機電池續航時間延長。

亞太電信打造智慧城市新風貌！「智慧溫感偵測系統」助防疫

隨著5G時代來臨，物聯網的各式智慧應用，將成為日常生活的最佳幫手。亞太電信繼2017年領先業界推動臉部辨識服務，近年來持...

Switch超紅遊戲「動物森友會」兒童不宜？ 網曝：有夠黑暗

近期全球新冠肺炎（COVID-19）疫情越發嚴重，許多民眾選擇減少外出旅遊，待在家中度過連續假期，而這也使電玩主機和遊戲的銷售量提高，尤其是20日在Switch遊戲機上推出的《集合啦！動物森友會》遊戲備受許多玩家歡迎，同捆主機甚至在短短時間內銷售一空，不過近期有網友發文分享，表示動物森友會的遊戲內容看似很適合和小朋友一起玩，但開始玩後才發現內容暴露了整個社會的黑暗面，對此網友們也紛紛認同，表示這就是硬派寫實。

熱門新聞

超接地氣！本土成人影音串流「潘朵啦」也宣布免費看片一個月

俄羅斯也支持…中國提議採全新網路架構 可能更容易監控、斷網

NBA因疫情暫停賽季 傳將以「NBA 2K」電競舉辦球員對抗賽

產能轉向OLED！三星、LG確定今年底退出傳統LCD面板生產

iPhone SE 2何時開賣？傳4月15日亮相、22日出貨

因應疫情 Niantic讓旗下遊戲在室內也能「抓寶」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。