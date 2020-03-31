今年台灣米粉節在家同歡 掃拖一體機器人1C在內11款新品登台

小米台灣今日 (3/31)宣布在台推出米家掃拖一體機器人、米家直流變頻電風扇1X、小米藍牙耳機Air 2、米家電動刮鬍刀S500、米兔兒童電動牙刷、13.5吋小米液晶手寫板，以及兩款行動電源，另外也同步推出全新小米無線雙模滑鼠靜音版與米家wiha 8合1棘輪螺絲起子在內新品。

同時，因應目前新型冠狀病毒疫情影響，小米台灣也表示今年度的台灣米粉節將會更加著重線上銷售，但包含小米實體門市、全國電子與燦坤3C在內線下實體通路依然會合作推動米粉節折扣活動。

此次引進台灣新品總計11款，分別包含米家掃拖一體機器人、米家直流變頻電風扇1X、小米藍牙耳機Air 2、米家電動刮鬍刀S500、米兔兒童電動牙刷、13.5吋小米液晶手寫板、米家LED智慧燈泡Lite彩光版、米家wiha 8合1棘輪螺絲起子、小米無線雙模滑鼠靜音版，以及20000小米行動電源3快充版與10000小米行動電源3無線版。

米家掃拖機器人

此次推出的米家掃拖機器人採用新一代LDS雷射導航，透過多達12組感應元件，結合多級標定靶位與分段擬合演算法，讓測距範圍達8公尺，掃描頻率達6 x 360°/秒，並且對應2016次/秒的取樣率，使即時建構清掃範圍地圖精度更高、量程更遠，配合本身採用四核心Arm Cortex-A7架構CPU，搭配雙核Mali-400 GPU，加上SLAM演算法，讓掃拖機器人能更正確清掃家中地板。

米家掃拖機器人支援「掃拖」、「單掃」及「單拖」三種掃拖模式，本身配備日本無刷電機，擁有2100Pa吸力表現，並且能模擬人工清潔的Y字型拖地路徑，左右雙向來回反覆擦拭，同時結合智慧電控水箱的三檔水量選擇，精準控制出水量，在進行清掃的同時即時感應出水狀態，藉此對應不同材質地板，透過均勻給水清洗地板表面。

米家掃拖機器人建議售價為新台幣8995元，預計在4月7日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣，而周邊配件則預計在今年第二季推出。

米兔兒童聲波電動牙刷

此次引進台灣的米兔兒童聲波電動牙刷，可在開機播放音樂，搭配米家app即可開啟動畫教學潔齒模式，讓小孩能跟著動畫學習正確刷牙步驟，同時還能與米兔互動，透過早晚刷牙餵食，增加與米兔的親密度，藉此換取獎章，並且解鎖更多音樂與水果等獎勵。

配合米家app連動，同時也能記錄小孩刷牙習慣，並且提供清潔模式、輕柔模式、呵護模式三種清潔模式，並且對應不同年齡階段使用，另外也能透過2分鐘定時、30秒換位提醒，讓小孩能知曉變換刷牙位置。

牙刷本身則採美國杜邦柔軟刷毛與高效磁懸浮聲波馬達運作，並且以食品等級安全軟膠包覆，本身更搭載IPX7等級防水，同時在刷牙力道過大時，牙刷也會透過降低震動頻率與亮燈指示，避免發生刷牙力道過度情況。另外，米兔兒童聲波電動牙刷更提供8款刷柄面板貼紙與11款卡通貼紙，讓小孩能自行幫牙刷DIY造型。

米兔兒童聲波電動牙刷建議售價為新台幣995元，將於4月7日起在小米商城mi.com與小米實體門市限量預購，而從4月下旬起則會透過小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C銷售。

米家電動刮鬍刀S500

米家電動刮鬍刀S500採用3刀頭、360度浮動貼面設計，可靈活應對面部輪廓與鬍鬚方向，並且藉由IFT懸掛浮動設計減壓，讓使用者按壓刀頭刮鬍時可緩衝臉部壓力，本身搭載日本MABUCHI MOTOR 260馬達，提供適合一般鬍鬚密度使用的標準檔位，以及可滿足鬍鬚較濃密情況的加速檔位。

本身更增加一組LED數位顯示螢幕，讓使用者更方便確認剩餘電量、充電提醒、旅行鎖，以及提醒清理鬍渣，另外也同樣支援IPX7等級全機防水，可直接整機沖洗，機身、刀頭也能輕鬆拆解清洗。而單次充滿電則可續航60分鐘，大約可對應一個月的刮鬍使用需求，本身則以USB-C連接埠充電，同時也支援邊充邊使用。

米家電動刮鬍刀S500建議售價為新台幣995元，同樣會從4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣，而替換用刀頭配件則會在今年第二季上市。

小米液晶手寫板

小米液晶手寫板採用客製化液晶膜設計，兼具傳統紙張書寫感與液晶螢幕顯示效果，由於採用非藍光液晶螢幕設計，因此長時間使用也不會讓眼睛疲勞。此外，更可藉由高靈敏壓感技術，讓筆跡粗細能藉由不同書寫壓力影響呈現，本身也支援直接以手指或其他硬物書寫。不過，缺點則是無法針對部分筆跡擦拭，僅能透過單鍵清除所有書寫內容。

手寫板本身僅7mm厚度，重量也僅有7公克，透過單顆水銀電池即可對應365天使用所需電力，隨附手寫筆也能藉由磁吸設計固定在手寫板側面，方便作為討論、留言等用途。

目前小米台灣僅引進13.5吋的小米液晶手寫板，並且以新台幣495元建議售價銷售，預計於4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C正式開賣。

小米無線雙模滑鼠 靜音版

此次引進的小米無線雙模滑鼠 靜音版，分別可對應藍牙連接，或是透過2.4GHz無線接收器連接方式使用，而本身按鍵均採靜音設計，可將左右按鍵與滾輪聲音控制在40分貝以下，避免工作使用過程影響他人。

同時，表面更以UV親膚塗層頂蓋，配合塑膠蝕紋機身與漸消點狀紋理，讓操作使用更為穩定，同時符合亞洲人的手型結構與尺寸。

小米無線雙模滑鼠 靜音版建議售價為新台幣365元，分別提供星光黑、石英白雙色，將於4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市與燦坤3C正式開賣。

米家wiha 8合1棘輪螺絲起子

同樣獲得德國iF工業設計獎項的米家wiha 8合1棘輪螺絲起子，同樣以按壓彈出式隱藏彈倉收納8枚S2高硬度whia起子頭，同時也讓起子頭硬度高達60HRC，並且加上雙層防銹處理，藉此提昇起子頭使用壽命。

米家wiha 8合1棘輪螺絲起子內建3檔棘輪調節，可單向持續轉動，或是固定不旋轉，扭矩值達15N.m，而握把採人體工程學8棱造型，讓使用者操作過程更加省力。另外，配合附加105mm延長桿，在狹窄空間同樣也能輕鬆操作。

米家wiha 8合1棘輪螺絲起子建議售價為新台幣545元，將於4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣。

米家直流變頻電風扇1X

相比先前推出的米家直流變頻電風扇，此次推出版本採用高度更高、重量更輕、噪音值更低設計，但售價相對更親民，同時送風幅度也從120度增加至140度。本身同樣以客製化7片大面積翼型剖面扇葉送風，並且能模擬自然風的無規律變化送風，最低工作聲音值為26.6dB (A)。

米家直流變頻電風扇1X建議售價為新台幣1795元，預計於4月9日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣。

米家LED智慧燈泡Lite彩光版

米家LED智慧燈泡Lite彩光版同樣採高整合彩光燈珠，並且支援更均勻、絢麗的1600萬色燈光表現，同時也能在日光模式下調節光暗冷暖。同時，本身也能直接透過Wi-Fi與米家app連動，無需額外搭配網關使用，本身也能與其他米家裝置連動，或是配合Google Assistant數位助理服務控制。

米家LED智慧燈泡Lite彩光版建議售價為新台幣395元，預計於4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣。

小米藍牙耳機Air 2

此次推出的小米藍牙耳機Air 2，本身採用LHDC藍牙高解析解碼技術，搭配復合振膜動圈，藉此還原聲音細節，同時也能對應渾厚低音呈現效果。透過藍牙5.0晶片，更讓無線連接更為穩定，並且對應傳輸更快、音質更清晰的通話體驗。

同時，本身採真無線藍牙耳機形式設計，並且能配合內建紅外線感測元件判斷配戴狀況，當使用者拿下耳機時，就會自動暫停播放音樂，同時也能對應任一邊耳機單獨使用模式。而本身也支援環境降噪技術，藉此減少通話時的環境噪音影響。

至於配合充電盒情況下，最長電力續航時間可達14小時，耳機本身則可對應長達4小時連續播放使用時間，而本身支援快充技術，可在1小時內讓電力充滿。

小米藍牙耳機Air 2建議售價為新台幣1995元，預計於4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C正式開賣。

20000小米行動電源 3 快充版

20000小米行動電源3 快充版，搭載支援18W雙向快充的USB-C連接埠，分別提供兩組USB-C連接埠與單組micro USB連接埠，可同時為三台電子裝置充電，並且配合內建智慧晶片辨識裝置所需充電功率，另外更可透過連按兩次按鍵開啟2小時低電流充電模式，藉此更安全地為小米藍牙耳機、小米手環等小型裝置充電。

20000小米行動電源3 快充版建議售價為新台幣665元，將於4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣。

10000小米行動電源3 無線版 超值版

此次推出的10000小米行動電源3 無線版 超值版，本身提供最高10W無線快充，以及最高可對應18W輸出充電功率連接埠。其中無線充電部分對應Qi無線充電規格，因此可讓諸多同樣支援Qi無線充電規格的裝置補充電力，另外也支援智慧FOD金屬異物檢測保護，避免鑰匙、硬幣等金屬異物感應產生高溫。

10000小米行動電源3 無線版 超值版建議售價為新台幣595元，預計於4月9日起起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣。

2020小米米粉節開跑

今年首度結合積分兌換制的2020小米米粉節，將從4月1日10點至4月12日晚間11點59分期間展開，預計推出超過100個品項直降優惠，其中包含Redmi Note 7折扣新台幣2000元，Redmi Note 8T直降新台幣500元，包括小米空氣淨化器Pro將直降新台幣200元，米家掃地機器人直降新台幣1000元，米家掃拖機器人1C直降新台幣500元，而米家IH電子鍋也直降新台幣200元。

其他項目，還包含小米AI音箱直降新台幣500元，米家檯燈Pro白色款直降新台幣400元，小米藍牙耳機Air直降新台幣500元，小米藍牙項圈耳機直降新台幣400元，小米手環4直降新台幣50元，再送小米手環4專屬充電線，而米家石英錶也將直降新台幣100元，更提供買一送一優惠。

此外，預計從4月1日10點開始，消費者也能透過小米商城mi.com活動頁面領取面額新台幣150元、新台幣100元及新台幣50元的限量現金券，更推出連續簽到三天，即可獲得面額新台幣500元現金券，透過參與「全球競速遊戲」更可獲得面額新台幣500元、新台幣250元或新台幣50元限量現金券。

而今年首度結合積分兌換制，讓新用戶註冊積分制度即可獲得面額新台幣250元現金券，在4月1日至4月5日每天簽更最高可獲得150積分，在4月1日至4月12日期間購買任一商品，也能獲得雙倍積分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》