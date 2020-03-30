蘋果新專利顯示 將在虛擬視覺應用提供數位助理服務

從蘋果新註冊專利顯示，有可能準備在虛擬視覺操作介面中提供合適數位助理服務，讓使用者在操作虛擬視覺或擴增實境內容時，依然可以透過數位助理功能獲得相關操作提示，或是功能輔助。

在相關專利說明中，蘋果表示此項數位助理服務將可在虛擬視覺空間中協助使用者進行相關功能操作，並且能在適當時候給予使用者相關提示。

不過，跟iPhone中的Siri數位助理服務有些不同，蘋果此項在虛擬視覺空間中出現的數位助理服務似乎僅會在特定功能、使用情境才會出現，或許將會以具象化呈現的虛擬角色形象呈現，並且在虛擬視覺或擴增實境應用場景內與使用者互動。

但目前還無法確認蘋果是否會在近期內對外公佈此項專利應用設計，同時也無法確認是否與蘋果傳聞準備推出對應虛擬視覺內容體驗的頭戴裝置有關。在近期傳聞裡，市場看法認為蘋果預期會在2021年前後 (或是2022年)推出旗下虛擬視覺頭戴裝置，並且可能對應混合實境應用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》