iPad Pro 2020太薄徒手可拗爛？ 外國實際測試原理好簡單

蘋果公司（Apple）上星期發布了新款iPad Pro 2020，首批已陸續到貨。不過有YouTuber進行殘酷測試後，竟然發現一大問題！

iPad Pro 2020鋁金屬一體式超薄機身，厚度只有5.9毫米，外觀上有型及方便攜帶，但是否耐用呢？

YouTube頻道「EverythingApplePro」對自己訂購的11吋iPad Pro 2020進行機身強度測試，結果竟然徒手就可以輕易拗彎，特別是以機身4個中間位置作為發力點時。

特別是以機身4個中間位置作為發力點時，最容易拗爛。圖／EverythingApplePro

其實上一代iPad Pro 2018超薄機身開始，已存在容易拗彎問題，看來新一代iPad Pro 2020仍然未有方法解決超薄機身的「煩惱」。不過用戶也無須過份擔心，只要不是經常用力按壓iPad Pro 2020，以及注意擺放位置，相信造成機身彎曲的機會小很多。

只要稍微在中間位置施點力，就很容易將機身拗彎。圖／EverythingApplePro

iPad Pro 2020是否值得升級？

iPad Pro 2020雙鏡頭 + LiDAR 感測器可以點玩？以及最新iPadOS 13.4對應無線滑鼠及Trackpad的手感如何。另外，還會對比歷代的iPad，究竟舊用家是否值得升級？

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文章授權轉載自《香港01》