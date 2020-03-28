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新款Apple Watch成本更低？蘋果可能改用更輕盈、耐用的陶瓷纖維

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果過去曾以鋁合金、不鏽鋼、18K金與陶瓷材質製作Apple Watch錶身框體，但接下來或許將會藉由全新陶瓷纖維材質，讓Apple Watch維持足夠堅固硬度，但是生產成本將會更低。

依照蘋果稍早申請專利內容顯示，將會藉由陶瓷纖維材質製作新款Apple Watch錶身框體，藉此達成高硬度，但重量輕盈特性，同時用於電子裝置更能確保其無線通訊連接效率，因此相當適合用於Apple Watch產品設計使用。

陶瓷纖維本身具備耐火、耐高溫、重量輕、熱穩定好、導熱率低，同時具備抗機械震動、高透氣性等特性，目前經常被用在航太、原子能等尖端科學應用，同時也能用在機械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、電子等產業使用，被公認是高效率的節能材料。

就先前手機、智慧手錶等裝置設計，雖然採用金屬材質可以輕易打造堅固框體，但相對在無線連接通訊效率表現較低，而塑膠材質雖然同樣容易生產，同時具備高度無線訊號穿透效果，在堅固耐用程度卻不如金屬材質。

而蘋果若藉由陶瓷纖維材質打造Apple Watch錶身框體，預期將能讓新款Apple Watch重量更加輕盈，同時也更耐刮，網路連接效率相對更高。而在大量生產情況下，預期也能讓整體製作成本降低。

目前不確定蘋果是否會將新款材質應用在今年預計更新的Apple Watch，另外也不確定未來是否有機會應用在手機產品上使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Watch

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